AMSTETTEN. In den fünf Heimspielen in dieser Saison haben die Mostviertler erst zwei Unentschieden erobert, dreimal gingen sie als Verlierer vom Platz.

Auf Felix Gschossmann kommt vermutlich ein arbeitsreicher Abend zu. Bild: Gepa

„Wir haben die Fans in den Heimspielen bisher nicht unbedingt verwöhnt, gerade jetzt brauchen wir sie aber“, sagt Robert Weinstabl, Teamchef des SKU Amstetten, vor dem Heimschlager gegen Tabellenführer Wattens am Freitag um 19.10 Uhr. Die Tiroler sind zwar hinter den Mostviertlern und Wiener Neustadt aktuell nur die drittbeste Auswärtsmannschaft, das allerdings mit einem Spiel weniger. Mit einem Sieg würden sie auch in dieser Zwischenwertung an die Spitze stürmen.

„Wattens zählt aus gutem Grund zu den Topfavoriten in der 2. Bundesliga“, sagt Weinstabl, „sie werden versuchen, Druck zu machen.“Aber gerade das sollte den Amstettnern in die Karten spielen. Sie haben es gerne, wenn der Gegner das Spiel macht. „Wir müssen so wie gegen Ried defensiv kompakt stehen, mutig sein und uns dann offensiv etwas zutrauen.“

Zuletzt in Klagenfurt seien speziell in der zweiten Hälfte die Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt worden. Auch die individuellen Fehler müsse seine Elf reduzieren, betont Weinstabl. Aus diesen resultierten in Kärnten beim 2:2 beide Gegentreffer. Fest steht: Auf SKU-Tormann Felix Gschossmann wird wieder ein arbeitsintensiver Abend zukommen.

