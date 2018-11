Michl von Schnallnberg: ’S nächste „Ha“ nach dem „Hingerl“

STEYR. Hätt der Franz-Michael Hingerl gwusst, welche Suppn er sich mit seine Buchstaben da einbrockt, dann hätt er des Pflaster so wohl nie verlegn lassn.

Besser wärs gwesn, wenn er sich danach wengistens des Pflaster übern Mund pickt hätt, anstatt dass er in sein Geltungsdrang a nu a frotzelnde Erklärung als Ausred hintn nach gschobn hätt, weil jetzt hat er a nu de Nachred hintn nach. I glaub ja, dass manch einer an bisserl an Neid hat, weil der Hingerl jetzt der weltweit bekannteste Steyra wordn is.

Wobei de Sach geht ja nu weiter, wie manch ein Stadtplatz-Kibitz bemerkt hat. Der Name „Hingerl“ is zwar aus dem Pflaster getilgt, vor dem Eingang zum Rathaus sieht man aber ein großes „Ha“, also ein stimmloses „H“ eigentlich. Ob sich da der Franz-Michael, der laut Baureferent Helmut Zöttl ja nur ein kleines Schlingerl is, da wieder verewigt hat, oder ob des „H“ aufn Bürgermeista Gerald Hackl verweist, nur „Haupteingang“ bedeutet oder gar Zufall ist, werdn wir hoffentlich bald erfahren. Aufn Stadtplatz werdn jedenfalls wieder viele pilgern, was aa va eich hofft, euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen. Und weil er sehr neugierig ist, der Michl, freut er sich immer über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Region: schnallnberg@nachrichten.at

