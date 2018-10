Michl von Schnallnberg: D’Barmherzige

Die Sach is kaum z’glaubn: Hat sich die barmherzige Helga, a hilfsbereite Steyrarin, wohl anlässlich des aktuellen Bischofsbesuchs dacht, wer Wein predigt, soll a ned Wasser trinken, oder so ähnlich halt...

Michl von Schnallnberg Bild:

...und hat bei ihr daheim im Keller viele Flaschn mit Hochprozentigem von ihrem längst verstorbenen Mann gfunden und aa a poar Flaschln mit Schnapserln und Likörln, die sie gschenkt bekommen hat, oba nimma trinkt, und weils hoit schad is um des Zeugs, und weil vielen in der Stadt ja leicht kalt wird wenns ka gscheids Dachl übern Kopf habn, hat se se dacht, i schenks jetzt her, des oide, oba wärmende Gesöff, und so iss zum Merkur ganga, wo immer de Sandler aufm Bankerl sitzn, und hat eana de Flaschln gschenkt, dass eana ganz warm ums Herz und im Magn wordn is. Seither nennans die barmerzige Helga a die Steyra Mutter Theresa der Alkoholiker. Und weil des so guat ankumma is, hat ihr Freindin, de rüstige Irmi glei gsagt, dass des jetzt a mocht, mit ihrn Oidn, also oidn Schnaps natürlich, weils hoit so barmherzig is, was aa va eich hofft, euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen. Und weil er sehr neugierig ist, der Michl, freut er sich immer über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Region: schnallnberg@nachrichten.at

