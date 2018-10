Micheldorfer Barockjuwel wurde in dreijähriger Arbeit restauriert

MICHELDORF. Pater Florian Kiniger segnete die Pulvermacherkapelle feierlich.

Manfred Mitterhuemer restaurierte in den vergangenen drei Jahren die 1735 errichtete Pulvermacherkapelle. Bild: Jack Haijes

Nur durch Zufall wurden vor drei Jahren in der Pulvermacherkapelle außergewöhnliche barocke Fassadenmalereien entdeckt. Eigentümer Manfred Mitterhuemer ließ daraufhin das Kleinod mustergültig sanieren. Zur feierlichen Segnung durch Pater Florian Kiniger kamen kürzlich mehr als 200 Interessierte.

Mitterhuemer hatte die Restaurierung im Jahr 2014 begonnen, nachdem bei Kanalarbeiten Risse entstanden waren. Im ersten Schritt war die barocke Kreuzgruppe in Angriff genommen worden, erläutert Restauratorin Andrea Gruber aus Molln. Im Jahr darauf sollte die Fassade instand gesetzt werden. Plötzlich kamen Reste von Malereien zum Vorschein. Die Kapelle war im 19. Jahrhundert erweitert worden, wobei der barocke Bildstock vollständig unter dem Verputz erhalten blieb. Zudem wurden auch Kartuschen mit der Jahreszahl "1735" und den Initialen "C.PS." sowie "M.M.PS." entdeckt. Nach der großteils in Eigenleistung erfolgten Restaurierung schaffte es die Kapelle 2017 sogar ins Finale des Denkmalpflegepreises.

Geschichte zum Angreifen

Neue Erkenntnise zur Geschichte der Kapelle hat Martin Osen vom Sensenschmiedemuseum: Aufgrund der freigelegten Datierung und der Initialen konnten die Erbauer des barocken Bildstocks eruiert werden: Caspar Pfusterschmied, "Müllner undt pulfer macher bey der Crembs" und seine Frau Maria Magdalena.

Caspar stammte von der benachbarten Sensenschmiede an der Pfuster ab, Maria Magdalena war eine geborene Koller von der Sensenschmiede am unteren Absang in Kremsdorf. "An der Pulvermacherkapelle werden die geschichtlichen Verbindungen der für die Entwicklung Micheldorfs so bedeutenden Sensenschmiede und Pulvermacher sichtbar", sagt Osen.

