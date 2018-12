Meldungen aus den Regionen

DIETACH. Auf der Heuberg-Landesstraße in Richtung Dietach verlor am Freitagabend eine 25-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land die Kontrolle über ihren Pkw. Die Frau geriet um 18.45 Uhr auf der regennassen Fahrbahn im Bereich einer Linkskurve ins Schleudern und kam rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und kam nach etwa 50 Metern in einem Feld auf den Rädern zum Stillstand. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins LKH Steyr gebracht.

AMSTETTEN. Obmannwechsel bei der Wirtschaftskammer Amstetten: Gottfried Pilz, seit 1991 Versicherungsmakler in Neuhofen/Ybbs, Schiedlberg und Linz, übernahm die Funktion des Bezirksstellenobmanns kurz vor Weihnachten von Reinhard Mösl, der diese seit 2015 ausgeübt hatte. Mösl begründete seinen Abschied mit der strategischen Neuausrichtung seines Unternehmens.

