Marathon für Zunge und Gaumen bei neunter Schnapsbrenner-Olympiade

SONNTAGBERG. Beim Marktfest werden Träger der "Goldenen Eisenwurzen" bekannt gegeben.

Verkostung war ein hartes Stück Arbeit. Bild: NÖ. Eisenstraße

Das Stamperl an die Nase führen, schnuppern und riechen, dann den Prüfblick auf die Farbe schweifen lassen und schließlich am Glas nippen und die Tropfen auf der Zunge zergehen lassen: Immer wieder dieselbe Prozedur führten am Wochenende die Verkoster unter Anleitung von Adi Adelsberger aus Randegg beim Mostheurigen Wagenöd der Familie Bogner am Sonntagberg durch. Bei der "Schnapsbrenner-Olympiade", die die Eisenstraße für Produzenten aus Nieder- und Oberösterreich sowie aus der Steiermark zum neunten Mal veranstaltete, mussten 104 Edelbrände und Liköre auf ihren Geschmack und ihre Güte bewertet werden.

"Die Qualität der eingereichten Proben war sehr gut", zog Adelsberger Bilanz. Als Juroren unterstützten ihn bei der Verkostung auch sonntags Bürgermeister Thomas Raidl (VP) und Vizebürgermeisterin Heidi Polsterer (VP) sowie der Waidhofner Vizebürgermeister Mario Wührer (VP) und der Sonntagberger Pfarrer Pater Franz Hörmann. Die Ehrengäste erkannten rasch, dass die Verkostung alles andere als ein Vergnügen darstellt, sondern eigentlich eine heikle Arbeit ist, die volle Konzentration erfordert, "um nicht ungerecht zu werden", wie einer der Teilnehmer sagte.

Nach der Verkostung wurde nur bekannt gegeben, wer es bis ins Finale geschafft hat. Die Teilnehmer werden bei der Frage, wer nun die "Goldene Eisenwurzen" gewonnen hat, bis zum Marktfest am Sonntag in Sonntagberg auf die Folter gespannt. Bei den Schnäpsen sind u.a. Familie Eggendorfer aus Bad Hell, die Familien Obermüller und Gruber aus Ybbsitz, Familie Wagner aus Sonntagberg und "Chef-Verkoster" Adelsberger im Rennen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema