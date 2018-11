Mandolinenorchester Arion lädt zu einer Weltreise des Hörenswerten

STEYR. Morgiges Konzert enthält nicht bloß echte Folklore, sondern auch Strittiges.

Mandolinenorchester Arion spielt morgen im Reithoffersaal. Das Programm bietet einzigartige Hörgelegenheiten. Bild: (Arion)

Darf man der Musik eines Karrieristen, der gleich nach der Machtergreifung Hitlers im März 1933 der NSDAP beigetreten ist, überhaupt Gehör schenken? Das Mandolinenorchester "Arion", selbst einst im Widerstand gegen die braune Tyrannei gewesen, bejaht die Frage und führt beim morgigen Konzert um 19 Uhr im Reithoffersaal Hermann Ambrosius’ Suite Nr. 6 auf. Konzertmeister Alex Haack wird bei der Moderation die richtigen Worte finden zwischen der Verblendung eines Komponisten im "Dritten Reich" und dessen trotzdem gelungener Melodieführung. Vielleicht kann das Böse doch nicht jede Faser eines Herzens durchdringen.

Mit "Duo des Fleurs" des Komponisten Léo Delibes (1836–1891) gibt das Zupforchester ein typisches Bühnenstück des Pariser Flairs zum Besten und mit "Por una Cabeza" des bedeutenden Tangosängers- und komponisten Carlos Gardel, der 1935 bei einem Flugzeugunglück starb, wäre alles für das Tanzbein angerichtet.

Beweglichkeit haben dem Mandolinenorchester, einem der wenigen überlebenden der früheren weit verbreiteten Arbeitermusikensembles, Obmann Walter Bayer und die musikalische Leiterin Roswitha Mayr auch in der Instrumentierung verordnet: Unüblicherweise begleitet Schlagzeuger Rudolf Fineder Henry Mancinis Filmmelodien mit seinen Drums. Mit Giacomo Sartori (1860–1946) und dessen Walzer "Ricordi d’Iselli" zieht es Arion in den Süden, ein musikalisches Kernland. Von Manos Hadjidakis erklingt nicht dessen Weltklassiker "Never on Sundays", sondern "Die Jungs von Piräus", eigentlich ein Bouzouki-Stück, dessen Handschrift der Zuhörer aber erkennen wird. (feh)

