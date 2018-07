Leine, Maulkorb oder gar beides? Wo ein Hund in der Stadt frei laufen darf

STEYR. Speziell im Naturschutzgebiet „Unterhimmler Au“ kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen HHundehaltern und Erholungssuchenden.

Den Vierbeiner anleinen, mit Maulkorb versehen oder frei herumlaufen lassen? Gerade in der Stadt ist dies häufig ein Konfliktthema. Bild: Weihbold

Die Suche nach dem im Reichraminger Hintergebirge entlaufenen Dobermann-Rüden „Rio“ beschäftigt zahlreiche Menschen im Land in unterschiedlicher Art und Weise. Doch nicht nur die Sorge um das Schicksal des Hundes bewegt. Viele nehmen diesen Fall zum Anlass und fragen: Darf ein Hund überhaupt unangeleint herumlaufen? In Steyr etwa ist es vor allem die Unterhimmler Au, in der es immer wieder zu Konflikten zwischen Hundebesitzern und Erholungssuchenden kommt.

Im Naturschutzgebiet entlang des Steyr-Flusses gelte generelle Leinenpflicht, verlautet es diesbezüglich aus dem Büro von Amtstierärztin Christina Hebenstreit. Dagegen gelte in gleich daran anschließenden Landschaftsschutzgebiet Leinen- oder Maulkorbpflicht. „Das heißt, der Hund kann frei herumlaufen, wenn er einen Maulkorb trägt.“

Man wisse aber natürlich von den Beschwerden mancher Mitbürger, die sich durch freilaufende Hunde belästigt oder gar gefährdet sehen. Der Tipp dazu: „Wer sich durch einen Hund bedroht fühlt, sollte bei der Polizei Anzeige erstatten.“ Erst dann könne die Bezirksverwaltungsbehörde tätig werden und gegebenenfalls sogar Strafen über die Hundehalter verhängen.

Leine im Münichholzerwald

Ebenfalls generelle Leinenpflicht gilt im Altstadtbereich sowie in zahlreichen Straßenzügen am Tabor, Resthof, im Münichholz und auf der Ennsleite. Außerhalb dieser Zonen – aber weiterhin innerhalb des Ortsgebietes – gilt weitgehend Leinen- oder Maulkorbpflicht.

Nur in wenigen Bereichen innerhalb des Stadtgebietes aber außerhalb des Ortsgebietes – also eng bebauter Siedlungsflächen – besteht keine generelle Leinen- oder Maulkorbpflicht. Diese Gebiete befinden sich meist am Stadtrand. Im Münichholzerwald hingegen – auch hier werden Läufer und Spaziergeher immer wieder von Hunden belästigt – besteht Leinen- oder Maulkorbpflicht.

Bei größeren Menschenansammlungen, etwa in Einkaufszentren, Badeanlagen, aber auch bei Veranstaltungen am Stadtplatz wie etwa dem Stadtfest oder an Markttagen besteht sogar Leinen- und Maulkorbpflicht. „Leider halten sich die Hundehalter aber nicht daran“, ist im Büro von Amtstierärztin Hebenstreit zu erfahren. Von zehn Hunden trage maximal einer einen Beißkorb. Häufig sei als Begründung bloß der Standardsatz „Meiner tut eh nichts“ zu hören.

Die Liste der Straßenzüge mit Leinenpflicht: Gebiete innerhalb der in der Leinenverordnung angegebenen Straßenzüge, außerhalb von Gebäuden und ausreichend eingefriedeten Grundflächen, sodass jederzeitige Beherrschung des Hundes gewährleistet ist:

Altstadtbereich

Tabor und Resthof: innerhalb der Straßenzüge Ennskai, Tomitzstraße, Schwimmschulstraße, Wiesenberg, SeifentruheUmfahrung, Ennser Straße, Infangstraße, Steinwändweg, Ufergasse, Rennbahnweg, Ennstalbrücke, Pachergasse, Klotzstraße und Schönauerbrücke

Münichholz: innerhalb der Straßenzüge Haager Straße, Schumannstraße, Lortzingstraße, Puschmannstraße, Ahrerstraße, Punzerstraße, Sebekstraße und Gablerstraße

Ennsleite: innerhalb der Straßenzüge Hubergutstraße, Steinbrecherring, Körnerstraße, Damberggasse, Wokralstraße und Radmoserweg

"Rio": Drei Sichtungen im Rodatal

Vor mittlerweile zwei Wochen ist Dobermann "Rio" im Reichraminger Hintergebirge bei einem Ausflug weggelaufen. Seither sucht der Steyrer Daniel Kitzberger erfolglos nach seinem Hund. Sogar eine mit Kamera bestückte Drohne wurde bei der Suche am Rande des Nationalparks eingesetzt. "Das hat leider nicht gut funktioniert, weil der GPS-Empfang dort im Tal schwach ist", berichtet Kitzbergers an der Suche beteiligte Schwester. Allerdings gebe es nun neue Hoffnung: "Es hat drei Sichtungen im Rodatal gegeben. Wir hoffen, dass ,Rio‘ bereits auf dem Heimweg ist."

