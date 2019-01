LKH Kirchdorf: Am Heiligen Abend kamen gleich vier Christkindln zur Welt

KIRCHDORF, STEYR. Mit dem Babyboomer-Jahr 2017 konnte die Geburtenabteilung des LKH Kirchdorf mit 580 neuen Erdenbürgern nicht mithalten. In Steyr dagegen stieg die Geburtenrate an.

Vier neugeborene "Christkindln" am Heiligen Abend im LKH Kirchdorf Bild: gespag

Von Weihnachtsruhe war am Heiligen Abend auf der Gynäkologie des LKH Kirchdorf nichts zu spüren. Vier neue Erdenbürger, die ihren ersten Schrei taten, hielten die Hebammen und Schwestern auf Trab. Die leitende Hebamme Monika Kaiblinger, die schon rund 2500 Babys auf die Welt geholfen hat, brachte der Hochbetrieb in der Christnacht nicht aus der Fassung: "Egal wie viele Mütter wir schon bei der Geburt begleitet haben, wir freuen uns jedes Mal über das kleine faszinierende Wesen, das da das Licht der Welt erblickt."

Die vier "Christkindln" im LKH Kirchdorf zum Jahresschluss konnten die Statistik nicht mehr drehen. Die 580 Babys, 275 Mädchen und 305 Buben, die im vergangenen Jahr in der Klinik zur Welt kamen, bedeuten einen Geburtenrückgang. 2018 hatte mit Geburten über der 600er-Marke vergleichsweise ein Babyboom geherrscht. Bemerkenswert im abgelaufenen Jahr war, dass es Spitzentage jenseits der Norm gegeben hat. Am 9. Mai und am 21. Juni hieß es jeweils gleich sechsmal an den Betten der Geburtsabteilung "Herzlichen Glückwunsch!" für frischgebackene Mamas. Den Aufzeichnungen der Hebammen zufolge gab es im abgelaufenen Jahr 2018 drei Zwillingsgeburten in Kirchdorf. Und auch das Namensranking im Bezirk liegt schon vor: Bei den Buben führen die Namens-Hitliste Jakob und Tobias an, während die meisten Mädchen auf Laura, gefolgt von Anna und Valentina, getauft wurden.

Geburtenzuwachs in Steyr

Einen besonderen Grund, warum die Geburtenrate im LKH Steyr gestiegen und im LKH Kirchdorf gesunken ist, kennt Primarius Hermann Enzelsberger, der den Geburtenabteilungen in beiden Häusern vorsteht, nicht. Wichtig ist dem Chefarzt, dass hier wie dort die Eltern gleich nach der Geburt ihres Kindes reichlich Möglichkeit haben, mit dem Säugling zu kuscheln und ihm körperliche Wärme zu spenden. "Dieses erste emotionale Band zwischen dem Kind und seinen Eltern kann am ehesten mit einem ,Sichverlieben’ verglichen werden", sagt Enzelsberger. Selbst nach Komplikationen und Kaiserschnitten wird daher in den beiden gespag-Krankenhäusern auch schon im OP-Saal die Möglichkeit geboten, dass die Eltern ihr Kind liebkosen können.

In Steyr kamen im vergangenen Jahr 1080 Babys zur Welt, 545 Mädchen und 535 Buben. Damit wurden um 21 Kinder mehr geboren als im Jahr davor. Beinahe hätte auch Steyr im "Rennen" um das Neujahrsbaby mitgemischt: Die kleine Elisa kam in der Silvesternacht um 0.40 Uhr zur Welt, nur wenige Minuten später als das "offizielle" Neujahrsbaby.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema