Kurve geschnitten: Radfahrer wurde von Auto gerammt

MICHELDORF. Während einer Radtour wurde Sonntagabend ein 55-jähriger Kirchdorfer im Gemeindegebiet von Micheldorf schwer verletzt.

Ein 55-jähriger Radfahrer aus Kirchdorf wurde schwer verletzt (Symbolbild). Bild: APA

Der Radfahrer war laut Polizei in einer unübersichtlichen Kurve von einem Auto seitlich erfasst worden.

Der Unfall hatte sich am Sonntag gegen 20.10 Uhr auf der Schieferstraße in Micheldorf ereignet. Ein 59-jähriger Steyrer war mit seinem Pkw von Kirchdorf in Richtung Oberschlierbach unterwegs, als ihm in einer engen Kurve der 55-jährige Radfahrer entgegenkam. Laut Angaben der Polizei dürften beide Verkehrsteilnehmer an dieser gefährlichen Stelle ihren Fahrstreifen verlassen haben. Wer letztlich die Kurve wirklich "geschnitten" hat, ist noch unklar. Der Radfahrer streifte jedenfalls die Beifahrerseite des entgegenkommenden Fahrzeugs und stürzte.

Der Radfahrer wurde von der Rettung mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Kirchdorf gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

