Kompromiss: Neuer Tourismusverband hat zwei Hauptsitze

BAD HALL, STEYR. Nach dreistündiger, intensiver Sitzung im Bad Haller Wellnesshotel Miraverde einigten sich Mittwochabend die Vertreter der Tourismusverbände Steyr, Bad Hall, Ennstal, Steyrtal und Oberes Kremstal auf eine gemeinsame Linie.

Nicht baden gegangen: Die Touristiker einigten sich in Bad Hall auf den Großverband. Bild: Eurothermen

Mit sanfter Unterstützung des OÖ Tourismus und der Leader-Region wurde in der Sitzung der Vorsitzenden der regionalen Tourismusverbände doch noch der gemeinsamen Großverband auf den Weg gebracht. Mit 1. Jänner kommenden Jahres wird der neue Tourismusverband „Steyr-Bad Hall-Eisenwurzen“ aus der Taufe gehoben. Die nackten Zahlen dieses Zusammenschlusses lauten 450.000 Nächtigungen und mehr als zwei Millionen Euro jährliches Budget.

„Es ist gelungen, den größten Fusionsprozess in Oberösterreich zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen“, sagt Christian Schilcher, Geschäftsführer der Leader-Region Traun4tler Alpenvorland, als Sprecher der ARGE „Tourismus Neu in Steyr-Kirchdorf“.

Büros in Steyr und Bad Hall

Einer der Eckpfeiler der Einigung dürfte darin bestanden haben, dass es künftig zwei Hauptbüros geben wird: Eines in Steyr, wo sich auch die Adresse des neuen Verbandes befindet, und eines in Bad Hall, wo der künftige Geschäftsführer sitzen wird. Zudem wird es weitere Büros in den bisherigen Verbänden geben, auch das Personal wird komplett übernommen.

„Wir haben ein Ergebnis erzielt, das wir unserem Vorstand mit gutem Gewissen zur Unterschrift vorlegen können“, sagt Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl. Alles weitere werde sich ergeben.

Man habe gut, sachlich, hart und fair diskutiert, sagt Manfred Rabko, Obmann des Tourismusverbandes Bad Hall, zufrieden: „Steyr und Bad Hall werden zusammen eine kleine Mehrheit im Verband haben“, aber das sei so durchaus stimmig: „Es wird ein toller Verband, wir werden einzigartig.“

