"Jagdunfall" für den Lieferanten der Papstwurst: Gut Hohenlehen ist pleite

OPPONITZ. Weil Jagdgäste ausblieben, musste Gutsherrin Angelika Schmidtkunz am Landesgericht Insolvenz anmelden. Das Steuer konnte auch ihr Ehemann nicht mehr herumreißen.

Marketing-Coup: Schmidtkunz mit der Papstwurst Bild: Concept Consulting

Bei der Verfassung des Insolvenzantrages wurde auch etwas Schmutzwäsche mitgewaschen: Das Geschäft mit den Jagdgästen sei bergab gegangen, nachdem sich Ehegatte Michael Schmidtkunz im Jahr 2014 beruflich vom Gut Hohenlehen getrennt habe, schrieb Eigentümerin Angelika Schmidtkunz. Ihr Mann kennt landauf, landab viele wichtige Geschäftsleute, viele von ihnen tragen den grünen Rock. Der Freundeskreis des bestens vernetzten Jägers reicht von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bis – nach seiner Konvertierung als evangelischer Pastorensohn zum Katholizismus – zum Privatsekretär von Altpapst Benedikt XVI., Georg Gänswein.

Mit solchen Verbindungen gelang es Schmidtkunz auch, 2016 eine Pilgerfahrt in den Vatikan einzufädeln. Die Waidhofner Rathausführung traf dabei gleich beide Päpste, Joseph Ratzinger und Jorge Mario Bergoglio, das Waldhornensemble blies für das Kirchenoberhaupt einen eigens komponierten Marsch, und Schmidtkunz selbst überreichte Wurstwaren aus einer Fleischerei, die er in der Waidhofner Altstadt übernommen hatte. Mit seiner "Papstwurst" brachte es Schmidtkunz zu einem Vertrag als Lieferant des Vatikans für den Frühstückstisch des Heiligen Vaters. Daheim, in der Landwirtschaft mit 82 Angus-Rindern, einer Fischzucht und dem 800-Hektar-Jagdrevier, fehlte offenbar seine ordnende Hand. Im Herbst 2017 holte Angelika Schmidtkunz ihren viel beschäftigten Ehemann (siehe unten) wieder auf den Gutshof als Geschäftsführer zurück.

Den Geschäftsrückgang habe aber auch er nicht mehr umkehren können, teilte seine Gattin dem Landesgericht mit. Alle Kreditraten und Lieferantenrechnungen seien nicht mehr zu tilgen und zu bezahlen gewesen. Laut der von der Antragstellerin vorgelegten Liste seien 92 Gläubiger betroffen, wobei die meisten Schulden bei der Schmidtkunz’schen Familienstiftung mit Sitz im liechtensteinischen Vaduz aufgelaufen sein sollen, die immer wieder Geld zugeschossen haben soll. Laut Alpenländischem Kreditorenverband AKV geht die Schuldnerin von Passiva in der Höhe von rund 634.000 Euro aus.

Zuletzt hatte der Gutshof nach einer bereits massiven Personaleinsparung nur noch drei Dienstnehmer, darunter Michael Schmidtkunz als Geschäftsführer der Einzelfirma. Als Verwalter wurde der Scheibbser Rechtsanwalt Christian Kies bestellt. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens soll der Gutsbetrieb nach Leistung einer 20-prozentigen Quote weitergeführt werden.

