Hoffnung zu Weihnachten: Ernsthofner Bürger bangen um "ihre" Flüchtlinge

ERNSTHOFEN. Es geht nicht ums Prinzip. Nach drei Jahren hatten Asylwerber ihre Behördengespräche. In Ernsthofen sind sie keine Fremden mehr, die Bewohner wollen, dass sie bleiben dürfen.

Ehepaar Amar und Hoda A. mit Josef Mühlberger wünscht "Frohe Weihnachten" und feiert das Fest der Geburt Jesu selber. Bild:

Die internationale Staatengemeinschaft schaute zu lange bei den Flüchtlingslagern im Nahen Osten weg, bis sich im Sommer 2015 von dort eine Welle von Kriegsopfern in Bewegung setzte. Gemeinden in Österreich waren herausgefordert, einen Beitrag zur Minderung der menschlichen Katastrophe zu leisten. Die Ernsthofner waren die letzten, die sich duckten, und bei den ersten, die beherzt anpackten. Bürgermeister Karl Huber (VP) fuhr nach Tirol zum Forum Alpbach, um sich beim Symposium über die Flüchtlingsthematik kundig zu machen.

Für 49 Flüchtlinge aus dem Irak und Afghanistan organisierte die Gemeinde dann nicht irgendeine Unterkunft am Ortsrand, sondern richtete für sie sechs leer stehende Wohnungen im ehemaligen Personalhaus der Ennskraftwerke ein. Die Asylsuchenden waren damit in den Tagesablauf der Gemeinde eingebettet. Eine Gruppe Ehrenamtlicher, deren Freiwilligentätigkeit Josef Mühlberger koordiniert, kümmerte sich um die neuen Nachbarn, ging mit ihnen einkaufen, lehrte sie Deutsch. Man lernte einander kennen: Die Flüchtlinge kochten beim Pfarrfest für die Gäste auf, ein Mädchen aus Afghanistan zog im Winter als Sternsingerin der Katholischen Jungschar von Haus zu Haus. Die Väter und Mütter scheuten keine Arbeit, die sie dem Gesetz nach für die Gemeinde verrichten durften.

Familie von Amar und Hoda

"Jetzt sind noch 17 Flüchtlinge bei uns", schildert Mühlberger. Es sind typische Langzeitfälle der nach wie vor überlasteten Behörden. Nachdem die Ernsthofner schon traurige Abschiede nach Abschiebungen hinter sich hatten, hatten ihre noch verbliebenen Betreuten erst vor zwei Monaten ihre Vorsprachen bei den Ämtern. Wie die meisten hat auch Amar A. (43) und seine ganze Familie aus dem Irak erstinstanzlich einen Ablehnungsbescheid erhalten, gegen den er jetzt Berufung einlegte. Der Bachelor der Psychologie, der an der Universität in Bagdad die Logopädin Hoda (43) kennengelernt hatte, begehrte bei einer Demonstration gegen die Diktatur auf und hatte einen Tag später die Polizei vor der Wohnungstüre. Der 43-jährige Familienvater will mit Hoda und den drei Kindern Hussein (13), Rafal (18) und Dania (5) in einer Demokratie leben, in der jeder die gleichen Rechte hat und keiner benachteiligt wird. Hussein besucht die Neue Mittelschule, Rafal macht eine Fachschule als angehende Altenpflegerin und Amar selbst fährt drei Mal in der Woche nach Linz, um sich als Rotkreuz-Sanitäter ausbilden zu lassen.

Leben in Freiheit

Der Aufbruch in die Freiheit bedingte, dass das Ehepaar seine Verwandten wohl nie mehr im Leben wiedersieht, was Amar und Hoda verschmerzen müssen: Für die Familien ist es nämlich ein Frevel, dass bei den beiden Psychologiestudenten ein Sunnit eine Schiitin geheiratet hat: "Das darf nicht sein, dass Religion über Menschlichkeit gestellt wird", sagt Amar. Auf dem Kühlschrank der Irakerfamilie steht eine aus Sperrholz ausgeschnittene Weihnachtskrippe. Dania freute sich seit Tagen auf die Kindermette in der Kirche am Geburtstag des "Propheten Isa".

Gemeinsames Bangen

Für Josef Mühlberger geht es nicht ums Prinzip bei der Flüchtlingspolitik und auch nicht um das Für und Wider eines Regierungskurses: "Bei uns in Ernsthofen findet eine großartige Begegnung unter Menschen statt und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur Gesetze dafür haben, die das verhindern sollen."

