Hier kann man sehen, wo und wie Kunst entsteht

STEYR, KIRCHDORF, AMSTETTEN. Am Wochenende finden wieder die Tage des offenen Ateliers statt. In und um Steyr laden mehrere Dutzend Künstler zum Besuch ein.

Edgar Holzknecht zeigt in seinem Atelier, was er in den vergangenen Monaten gearbeitet hat. Bild: privat

Aufräumen, Bilder rahmen, sich selbst einen Überblick darüber verschaffen, was man innerhalb eines Jahres geschaffen hat: Edgar Holzknecht ist einer jener Künstler, die den Tagen des offenen Ateliers ganz besonders viel Positives abgewinnen können – und das, noch bevor die Veranstaltung begonnen hat. Auf den Besuch des kunstinteressierten Publikums freut er sich freilich noch mehr, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen. "Das sind tatsächlich die beiden Tage, an denen ich am meisten meiner Arbeiten verkaufen kann", bestätigt der Garstner. In den vergangenen zwei, drei Jahren sei das jedenfalls so gewesen. Die Tage des Ateliers finden am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Oktober, statt. Oberösterreichweit können bei freiem Eintritt 360 Ateliers und Galerien besucht werden, allein in Steyr sind es deren 13, in den Bezirken Steyr-Land und Kirchdorf weitere 25. Weil heuer gleichzeitig auch in Niederösterreich und damit auch im Bezirk Amstetten die Ateliers ihre Tore öffnen, vergrößert sich das hochgradig kunsthaltige Angebot rund um Steyr noch zusätzlich.

Holzknecht, der Malergrafiker bzw. Grafikermaler, gilt als überaus stiltreu. Seinen Besuchern präsentiert er aber dennoch Werke, die sich von den Arbeiten früherer Jahre (leicht) unterscheiden. Lockerer seien die Motive geworden, sagt er. Auch die Farbkombinationen, die er aktuell bevorzugt, haben sich geändert. Zahlreiche andere Künstler, Ateliers und Galerien setzen im Gegensatz dazu bewusst auf Vielfalt. Allen voran das Gemeinschaftsatelier, das bei der Steyrer Stadtpfarrkirche eingerichtet wird. Hier stellen gleich zehn Kreative ihre Arbeiten aus.

Fröschl radiert

Zentrum der offenen Ateliers im Steyrer Stadtteil Steyrdorf dürfte heuer Erich Fröschls Radierwerkstatt sein. In der angeschlossenen Galerie, deren 25-jähriges Bestehen dieser Tage gefeiert wird, sind Arbeiten von 25 Künstlern zu sehen, darunter mehrere Steyrer. Fröschl selbst gibt Einblick in die Kunst der Druckgrafik. (kad)

Diese Ateliers sind am Wochenende im Raum Steyr/Kirchdorf/Amstetten zu besichtigen:

Steyr:

Atelier-Galerie Leiwaund (Malerei, Zeichnung, Kunsthandwerk), Grünmarkt 14, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Atelier Großmayer & Prieler (Malerei), Mehlgraben 6, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr

Atelier „Leeres Raum Zeit Wissen“ (Werke von Angerbauer-Goldhoff, Hilgert und Schönangerer), Grünmarkt 14, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Gallery4Art (Malerei, Zeichnung, Mischtechnik), Frauengasse 2, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Int. Gemeinschaftsatelier und Skulpturenpark bei der Stadtpfarrkirche (Werke von Otmar Wallenta, Alfred Rameis, Karin Durstberger, Edward Herezeg und anderen), Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Petra Hochgatterer (Keramik), Michaelerplatz 1, Samstag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Oscar Holub (Malerei, Zeichnung), Sierninger Straße 4, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Bernadette Huber (Neue Medien, zeitgenössische Kunst), Blumauergasse 13, Samstag 16 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Edith Kals (Textil-Design, Textilschmuck), Tulpengasse 8a, Samstag, 14 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Robert Moser (Malerei, Zeichnung, Bildhauerei), Schlüsselhofgasse 28, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Galerie Steyrdorf / Radierwerkstatt Erich Fröschl (Druckgrafik), Sierninger Straße 14, Samstag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Hapé Schreiberhuber (Malerei, Zeichnung, Grafik), Blumauergasse 1 – Schloss Lamberg, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Steyr-Land:

Atelier-Galerie K2 (Malerei, Grafik, Keramik), Sierning, Kirchenplatz 2, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Christine Hinterplattner (Malerei, Schriftkunst), Wolfern, Haydnring 17, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Josef Aspalter (Bildhauerei), Großraming, Pechgraben 80, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Alois Lindenbauer (Bildhauerei, Nature Art), Weyer, Dr. H. Sperl-Straße 37, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Hildegard Gollnhuber (Malerei, Zeichnung, Mischtechnik), Großraming, Hintstein 65, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Wolfgang Hingerl (Malerei, Zeichnung, Mischtechnik), Bad Hall, Steyrer Straße 11, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Edgar Holzknecht (Malerei), Garsten, Windnerstraße 17a, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Hubertus Mayr (Bildhauerei), Pfarrkirchen, Eglseerstr. 2, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Isabella Minichmair (Malerei, Glaskunst), Waldneukirchen, Purschkastr. 10, Samstag 14 bis 20 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Gottfried Rogner (Malerei, Zeichnung, Mischtechnik), Dietach, Kromasserweg 12, Samstag und Sonntag 13 bis 18 Uhr.

Erich Spindler (Malerei, Zeichnung), Dietach, Venusgasse 2, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Anna Trautwein (Keramik) Dietach, Niedergleinkerstr. 57, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr.

Bezirk Kirchdorf:

Galerie am Tötenhengst (Bilder von Heli Schreder), Kremsmünster, Herrengasse 9, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Margret Bilger Galerie (Bilder von Prof. Rauhkamp, Glasmalerei), Schlierbach, Klosterstr. 1, Samstag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 10 bis 12 Uhr.

Atelier Pulverturm (Malerei, Mischtechnik), Micheldorf, Obermicheldorf / nach Himmelreichbiotop, Samstag und Sonntag 13 bis 16 Uhr.

Adolf Boxleitner (Glaskunst), Schlierbach, Unterweigersdorf 12, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Silvia Czepl (zeitgenössische bildende Kunst), Micheldorf, Gartenstr. 16, Samstag und Sonntag 15 bis 19 Uhr.

Gabriele Gruber-Gisler (Keramik, zeitgenössische bildende Kunst), Ried i. Traunkreis, Pitzldorferstr. 1, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Hannes Gstöttenmayr (Malerei), Kirchdorf, Hausmanninger Straße 11, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Erika Hartwagner (Malerei, Zeichnung, Glaskunst), Ried i. Traunkreis, Zenndorf 19, Samstag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Hausgalerie Leitzenberger (Malerei, Fotografie), Steyrling, Steyrling 218, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Ingrid Tragler (zeitgenössischer Siebdruck), Pettenbach, Friedhubstr. 11, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Lydia Wassner-Hauser (Malerei, Glaskunst), Nussbach, Windhag 1, Samstag 10 bis 12 und 14 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Bezirk Amstetten (Auswahl):

Atelier Anne (Grafik, Kunsthandwerk), St. Valentin, Hauptstr. 28, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Rudolf Bräu (Malerei, Grafik), St. Peter, Bachviertelstraße 3, Samstag 14 Uhr bis Open End, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Friedrich Ebmer (Grafik, Malerei, Kunsthandwerk), St. Valentin, Römerweg 4, Samstag 14 Uhr bis Open End, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Ed Ehmayr (Malerei, Grafik, Glaskunst), St. Valentin, Perovitstr. 1, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Margit Grübl (Kunsthandwerk, Schmuck), Weistrach, Haassiedlung 4, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Erwin Kastner (Malerei, Bildhauerei, Glaskunst), Haag, St. Valentiner Straße 17, Samstag 14 Uhr bis Open End, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Isabell Kneidinger (Malerei, Collage, Fotografie), Haag, Wiener Straße 21, Samstag 14 Uhr bis Open End, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Rosmarie König (Malerei, Grafik, Objektkunst), Haag, Lerchenfeld 33, Samstag, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Günther Schafellner (Malerei, Grafik), Haag, Franz Grubbauer Str. 14, Samstag 14 Uhr bis Open End, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Klaus Seits und Heidemaria Seits-Fuchs (Malerei, Grafik, Fotografie, Kunsthandwerk), Haag, Schulgasse 1, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Elfriede Strebl (Malerei, Grafik, Keramik), Haag, Ederhöhe 15, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Daniel Zucali (Kunsthandwerk), Haag, Schubertstraße 1, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

