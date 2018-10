Helikopter barg verletzte Wanderin vom Großen Pyhrgas

SPITAL AM PYHRN. Beim Abstieg über den Hofersteig hat sich eine 56-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land den Knöchel gebrochen.

Einsatz am großen Pyhrgas Bild: egger

Eine Wanderung auf dem 2244 Meter hohen Großen Pyhrgas hat für eine 56-Jährige am Dienstag mit einem Rettungseinsatz geendet: Die Frau musste per Helikopter ins Tal gebracht werden, nachdem sie sich den linken Knöchel gebrochen hatte.

Zu dem Unfall kam es beim Abstieg über den Hofersteig: An einer mit einer Metallkette abgesicherten, steilen Passage rutschte die Bergsteigerin aus und kam unglücklich zu Sturz. Trotz des Knochenbruches versuchte die Frau noch, aus eigener Kraft abzusteigen. In einer Höhe von 1900 Metern musste sie aufgeben und einen Notruf absetzen.

Der Notarzthubschrauber Christophorus 14 konnte die Verletzte schließlich mittels Tau retten. Dabei wurde die Crew des Helikopters von zwei Bergrettern der Ortsstelle Spital am Pyhrn und einem Alpinpolizisten der Alpinen Einsatzgruppe Kirchdorf an der Krems unterstützt. Die verletzte Bergsteigerin wurde zur weiteren Versorgung ins LKH Kirchdorf an der Krems gebracht, so die Polizei am Dienstagabend in einer Aussendung.

