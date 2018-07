"Hart, aber herzlich" lautet das Motto

WEYER. Heuer findet zum 21. Mal der Powerman Duathlon statt – Erlebnisse für Sportler und Gäste.

Der Powerman – hier der mehrmalige Sieger Joerie Vansteelant aus Belgien – bringt Volksfeststimmung ins Ennstal. Bild: Plohe

Von Freitag, 17. August, bis Sonntag, 19. August, steht das Ennstal ganz im Zeichen der 21. Auflage des Powerman Duathlon Austria. "Hart, aber herzlich" lautet das Motto dieses Jahr. Der Region am Rande des Nationalparks Kalkalpen wird auch heuer die Herzen von Sportlern und Fans höher schlagen lassen.

In der Organisation gibt es einige Neuerungen und auch ein Revival: Die Radstrecke führt heuer wieder über den Klassiker "Kreuzgruberhöhe". "Der Wunsch, die 18-prozentige Steigung wieder ins Rennen zu integrieren, kam von Seiten der Sportler", sagt Organisatorin Rosina Bürscher.

Dies dürfte Früchte tragen: Die Teilnehmerlisten für den Duathlon und den Duathlon "light" sind bereits ausgebucht, rund 400 Teilnehmer gehen dieses Jahr an den Start. Zudem ist die Laufstrecke etwas gekürzt worden, um den Marktplatz von Weyer stärker in den Mittelpunkt zu rücken. "Sowohl die Teilnehmer als auch die Besucher schwärmen jedes Jahr vom netten Ambiente, das der Ort zu bieten hat. Ein paar Geschäftsleute haben sich auch schon bereit erklärt, am Sonntag die Geschäfte zu öffnen", sagt Bürscher.

Gestartet wird am Freitag, 17. August, um 18.30 Uhr mit dem Powerman Charity Lauf. Dabei sind alle Läufer eingeladen, 21 Minuten lang eine Laufrunde von 730 Metern so oft wie möglich zu absolvieren. Für jede Runde gehen zwei Euro an die Palliativstation des Landeskrankenhauses Steyr.

"Dieser Einstieg in den Wettkampf verkörpert die Herzlichkeit der Veranstaltung. Beim Charity Lauf gilt es, den Leistungsgedanken beiseite zu schieben. Wichtig ist, gemeinsam in Bewegung zu sein und Zusammenhalt zu fördern", erklärt Bürscher. Es sei auch die ideale Gelegenheit, die Region vorzustellen.

Am Sonntag, 19. August, startet um 10 Uhr der Powerman Duathlon World Series, ab 11.20 Uhr der Powerman "light" und der Power-Teambewerb. Der Zieleinlauf ist ab 13 Uhr geplant. Im Anschluss finden ab 15.30 Uhr Pasta–Party und Siegeehrung in der Turnhalle Weyer statt.

Weltmeisterin ist am Start

Am Markplatz wird es das ganze Wochenende auch Angebote für Kinder geben. "Wir wissen, dass sich die Teilnehmer und Sportler bei uns äußerst wohl fühlen. Nun haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Attraktionen für die Besucher und vor allem für die Kinder noch auszuweiten", betont die Organisatorin.

Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr: Sandrina Illes wird heuer zum ersten Mal als frischgebackene Duathlon-Weltmeisterin an den Start gehen. "Nicht aufgeben, wenn man von etwas träumt, auch wenn man der Einzige ist, der daran glaubt", lautet das Motto der 32–jährigen Wienerin. Für sie sei die Stimmung im Ortszentrum und der Heimatbezug immer wieder ein außergewöhnliches Erlebnis. (satt)

