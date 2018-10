Gerstorfer auf Tour durch Steyr: "Pflege absichern"

STEYR. Arbeitstour von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer und SP-Klubvorsitzendem Christian Makor durch Steyr.

Wer politisch erfolgreich sein will, müsse das Ohr bei der Bevölkerung haben, sagte die 3. Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer gestern bei der Arbeitstour von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer und Klubvorsitzendem Christian Makor (alle SP) durch Steyr: "Arbeit ist das große Thema, daher haben wir die Menschen in den Betrieben besucht und mit ihnen das Gespräch gesucht."

Aber auch das Thema Pflege werde immer bedeutender, ergänzt Gerstorfer: "Dabei geht es nicht nur um die Errichtung zusätzlicher Heimplätze, die Mobilen Dienste und die 24-Stunden-Betreuung werden auch in der Region Steyr immer mehr nachgefragt." Die Anzahl der Über-80-Jährigen wird in Steyr und Steyr-Land bis 2030 um rund 40 Prozent steigen. "Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wird in diesem Zeitraum in Steyr um 17,3 Prozent, in Steyr-Land sogar um 29,8 Prozent zunehmen", sagt Gerstorfer: "Ältere müssen das Recht haben, frei über die für sie passende Form der Unterstützung zu entscheiden." In diesem Zusammenhang sei es wichtig, den steigenden Personalbedarf in der Pflege abzusichern.

Makor rennt mit seiner Forderung, die finanzielle Schieflage des Umlageunwesens zu Ungusten der Städte zu beenden, offene Türen bei Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl ein: "Die Kommunen müssen finanziell gestärkt werden, sonst leidet die Lebensqualität."

