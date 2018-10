Frontalzusammenstoß: Traktorgabel bohrte sich in Auto

KREMSMÜNSTER. Großes Glück hatte ein junger Autolenker beim Zusammenstoß mit einem Traktor am Freitag in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf).

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am Freitag gegen 14 Uhr mit seinem Pkw auf der Rotstraße Richtung Pfarrkirchen bei Bad Hall. In einer unübersichtlichen und engen Straßenstelle bemerkte der Autofahrer zu spät, dass ihm ein Traktor entgegenkam. Die Zugmaschine wurde von einem 43-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf gelenkt. Trotz Vollbremsung kollidierte der Pkw mit dem Frontlader der Zugmaschine. Die Gabelspitzen des Frontladers stießen gegen die Windschutzscheibe des Autos. Die Scheibe zersplitterte, der 20-Jährige wurde dabei an der linken Hand leicht verletzt.

