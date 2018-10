Freitags rauscht die Alm

KLEINREIFLING. Musikverein lädt zur traditionellen Wanderung.

Unter dem Motto "Almrauschen" findet am Nationalfeiertag der Wandertag des Musikvereins Kleinreifling statt. Am Freitag, 26. Oktober, startet die musikalische Wanderung um 9 Uhr am Ortsplatz in Kleinreifling und führt über die Hobischalm zur Saileralm. Die Gehzeit beträgt laut Veranstalter rund zwei Stunden. Die Wanderung ist auch für Familien und Kinder geeignet. Entlang des Wanderweges bieten sich Labstationen zum Rasten und Verweilen an, dazu wird die gesamte Wanderung von Weisenbläsern musikalisch begleitet. Auf der Saileralm lädt der Musikverein zum Frühschoppen.

