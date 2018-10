Finanzexperte referiert an der FH

STEYR. Was genau sind die Kompetenzen, die derzeit in der Finanzbranche gefragt sind?

Jeff Thomson Bild: Gonzalez

Dieser Frage widmet sich Jeff Thomson in seinem Vortrag am Montag, 5. November, um 18 Uhr auf dem FH-OÖ-Campus Steyr.

Thomson ist Präsident und CEO des Institute of Management Accountants (IMA) in den USA und einer der Top 100 "most influential people" im Controlling und Finanzwesen. Er führte zu diesem Thema zahlreiche Forschungsstudien durch, verfasste etliche Bücher und wurde für seine Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet.

"Es ist eine Ehre, dass wir Thomson für einen Vortrag an unserer Fakultät gewinnen konnten", freut sich FH-Dekan Heimo Losbichler, "er gewährt Einblicke in Entwicklungen und Veränderungen durch die Digitalisierung in den USA."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema