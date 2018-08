Felix schwamm in nur 33 Minuten über den Attersee

STEYR. 2520 Meter ist der Attersee breit. Das gilt für die Strecke zwischen dem Strandbad Weyregg und dem Strandbad Attersee. Felix Preisinger, der junge Langstreckenspezialist aus den Reihen des ASKÖ Schwimmclub Steyr, hat diese Strecke am Wochenende in exakt 33:29 Minuten zurückgelegt.

Damit musste er sich nur einem einzigen weiteren Teilnehmer der Atterseeüberquerung, dem Welser Paul Hufschmidt, geschlagen geben. Rückstand auf den Sieger: läppische 17 Sekunden.

Preisinger war in der Klassik-Wertung am Start. Hier werden die Schwimmer in herkömmlicher Badebekleidung – Badehose bzw. Bikini – aktiv. Bei einer Wassertemperatur von 25 Grad war das heuer auch sehr angenehm. Der Sieger der Neopren-Wertung, der Linzer Dominik Dür, hatte nach 31:39 Minuten das Ziel erreicht.

Von den 400 Sportlern, die sich heuer an die Atterseeüberquerung wagten, gehören gleich 14 dem Steyrer Schwimmclub. Acht schafften es in ihren Altersklassen aufs Podest. In der Wertungsklasse Jugend weiblich 1 / Neopren sicherte sich Steyr in Ermangelung weiterer Konkurrentinnen alle drei Stockerlpätze. Anika Hofer siegte vor Julia Pühringer und Rebecca Nagler. Die weiteren Medaillen für den SCS sicherten sich Armin Buchroithner, Julian Mittermayr, Franz Pühringer und Berthold Schörkhuber. (kad)

