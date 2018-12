Falsche Rechnung für falsche Zähne: Staatsanwalt ermittelt

ASCHACH AN DER STEYR. Qualen trieben die Patientin zur Nachoperation in die Kepler-Uniklinik. Dort fand man kein vom Zahnarzt verrechnetes Implantat.

Teurer Zahnersatz Bild: Erwin Wodicka

Nach der Behandlung einer 34-jährigen Patientin aus Aschach/Steyr fühlt nun der Staatsanwalt einem Zahnarzt aus dem Bezirk Steyr-Land auf den Zahn. Die Frau war am Weihnachtstag des Vorjahres zum Notdienst in die Ordination gekommen, nachdem ein Backenzahn nach einer Wurzelbehandlung rebelliert hatte. Der Zahnarzt beruhigte die Schmerzattacke und vereinbarte weitere Termine nach den Feiertagen. Im Februar wurde dann der Zahn gezogen und in der Lücke vereinbarungsgemäß ein Implantat gesetzt, wofür der Zahnarzt gleich nach dem Eingriff eine Honorarnote über 850 Euro für ein "Einzelimplantat" und 1050 Euro für einen "Sinuslift" (eine Füllung mit Knochenersatz) stellte.

Das Gebiss der Frau kam aber nicht mehr zur Ruhe. Die Aschacherin wurde von Schmerzen geplagt, die auch mit Tabletten nicht zu bändigen waren. "Mir wurde vom Zahnarzt versichert, dass ich nur noch etwas Geduld zu haben bräuchte, dann werde alles gut", sagt die 34-Jährige. Als die Schmerzen dann gegen Monatsende so heftig wurden, dass sie schon Schwindelanfälle und Schüttelfrost erlitt, begab sich die Frau in die Kieferchirurgie des Med Campus III der Kepler-Universitätsklinik. Dort wurde die Aschacherin stationär aufgenommen, bei der Nachoperation stießen die Spitalsärzte auf einen Entzündungsherd. "Der wichtigste Befund war aber", sagt der Steyrer Rechtsanwalt Hubert Niedermayr und Rechtsvertreter der Patientin, "dass man im Mund meiner Patientin gar keinen Sinuslift gefunden hat." Weshalb die Aschacherin den Zahnarzt nicht nur wegen Behandlungsfehlern und auf 7500 Euro Schmerzensgeld verklagte, sondern Niedermayr auch eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Steyr eingereicht hat. Dort bestätigte Staatsanwalt Andreas Pechatschek, dass ein Ermittlungsverfahren gegen den Zahnarzt läuft.

Der Zahnarzt rechtfertigt sich damit, dass man ursprünglich von der Notwendigkeit eines Sinuslifts ausgegangen war, die sich dann nicht bewahrheitet habe. Das Honorar für den Sinuslift sei der Patientin daher refundiert worden.

Der geklagte Zahnarzt bleibt dabei, keinen Behandlungsfehler gemacht zu haben und dass die Betreuung in seiner Ordination auf neuestem medizinischem Stand und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt sei. Die Patientin ist sich indes sicher, nicht nur vom Zahnarzt, sondern auch von dessen Bruder behandelt worden zu sein. Weil dessen Zeugnisse in Österreich noch nicht anerkannt sind, darf dieser nur am Ambulatorium der Gebietskrankenkasse in Steyr tätig sein. Der Zivilprozess wird jedenfalls fortgesetzt.

1 Kommentar loewenfan (361) 12.12.2018 06:19 Uhr also ich war mit der Behandlung in Ungarn "Smile Klinik" rundum zufrieden.

13000 Euro ist Zwar auch eine Menge



für die selbe Behandlung hätte ich bei unseren Abzockern

schlappe 30000 berappt.



Kann ich nur jedem empfehlen Antwort schreiben

