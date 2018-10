Evelyn Kattnigg macht sich für den Dieselmotor stark

STEYR. Unruhige Zeiten aufgrund des Dieselskandals sieht die Landtagsabgeordnete Evelyn Kattnigg (FP), langjährige Mitarbeiterin im BMW-Motorenwerk in Steyr, auf die 700 Mitarbeiter im Steyrer BMW-Entwicklungszentrum zukommen.

"Erfreulich ist zwar, dass nun auch die SP aufgewacht ist, und sich an der Veranstaltung ,The Future of (Auto)mobility‘ im Museum Arbeitswelt beteiligt, aber mir drängt sich die Frage auf, ob es sich dabei nicht nur um reinen Lobbyismus für die im Frühjahr bevorstehenden Betriebsratswahlen handelt." Sie werde sich weiterhin für den Dieselantrieb starkmachen, Fahrverbote wie in Städten in Deutschland seien klimapolitisch zwar kein schlechter Ansatz, würden aber zu kurz greifen.

