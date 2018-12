"Es ist schön, am Heiligen Abend im Dienst zu sein"

BAD HALL, KREMSMÜNSTER. Daniela Gruber (22) feiert seit drei Jahren "ihren" 24. Dezember im Seniorenwohnhaus.

Daniela Gruber mit Anna Zoitl, einer Bewohnerin des Caritas-Seniorenwohnhauses Schloss Hall in Bad Hall Bild: Caritas

"Wir sind wie eine Ersatzfamilie", sagt Daniela Gruber. Die 22-jährige Fachsozialbetreuerin für Altenarbeit aus Kremsmünster verbringt gemeinsam mit ihren Kolleginnen Martina Lengauer aus Sierning und Daniela Nöstlinger aus Hörsching den 24. Dezember von 7 Uhr früh bis halb 8 abends im Caritas-Seniorenwohnhaus Schloss Hall in Bad Hall. Das Trio betreut hier nicht nur regelmäßig die 22 Bewohner im zweiten Stock des Hauses, sondern es bereitet den rund 14 Senioren, die nicht zu ihren Familien können, auch ein wunderbares Weihnachtsfest mit allem drum und dran.

"Es werden zwei Christbäume selbst geschmückt, es gibt ganz traditionell Bratwürstel mit Sauerkraut und wir singen gemeinsam Weihnachtslieder, plaudern über alte Bräuche und lesen das Weihnachtsevangelium", sagt Gruber. Und als besondere Überraschung werden die drei Betreuerinnen "ihre Weihnachtsfamilie" heute mit einem Schokobrunnen verwöhnen. Moralisch unterstützt wird das Trio heute Vormittag von Caritas-Hausleiterin Angelika Krallinger und Pflegedienstleiterin Andrea Saffowa, die allen Bewohnern persönlich frohe Weihnachten wünschen und ein kleines Geschenk übergeben.

Die ganze Familie arbeitet

Für Daniela Gruber ist dieser Arbeitstag am Heiligen Abend, an dem sich andere Familien gemütlich um den erleuchteten Christbaum versammeln, längst Alltag. Seit sie vor drei Jahren hier im Caritas-Seniorenwohnhaus zu arbeiten begonnen hat, übernimmt sie immer die "Weihnachtsschicht": "Ich mache das wirklich gerne. Ich finde es total schön, am 24. Dienst zu haben und für andere da zu sein." Wie der Beruf in der Altenarbeit generell ein überaus bereichernder sei: "Man kann Menschen täglich helfen. Und man erhält von ihnen viel zurück."

Es habe im Haus auch noch nie Schwierigkeiten gegeben, wenn es um die Diensteinteilung an Feiertagen gehe. "Es finden sich immer welche, die das freiwillig machen", erzählt Gruber. Für sie selbst ist der Weihnachtsdienst überhaupt kein Problem, vielmehr liegt dieses Engagement für andere fast im Blut der Familie: "Ich habe keine Kinder, meine Mutter arbeitet im Handel, meine Schwester im Krankenhaus. Ihnen geht es nicht anders." Die Weihnachtsmette werde man dennoch gemeinsam besuchen.

Auch die Freunde waren da

Die Familie wird "ihr" persönliches Weihnachtsfest heuer erstmals erst am 25. Dezember nachholen. Da allerdings am späten Nachmittag, denn Daniela Gruber hat auch an diesem Tag bis nach Mittag den Dienst im Seniorenwohnheim Schloss Hall übernommen.

Heute freut sich Daniela Gruber aber trotz des bevorstehenden langen Arbeitstages auf die vielen glücklichen Gesichter der Bewohner, für die sie da sein darf. Einen Vorgeschmack darauf erhielt sie bereits vor zwei Tagen: Schon am Samstag waren Freunde von Daniela im Heim, um gemeinsam mit den Senioren Lieder zu singen.

Wollen Bewohner nicht feiern, dann wird das akzeptiert. "Aber jenen, die feiern möchten, wollen wir einen schönen Heiligen Abend gestalten", sagt die 22-Jährige. "Besonders schön finde ich, dass wir auch die bettlägerigen Bewohner dazu holen. Der Weihnachtszauber liegt bei uns wirklich in der Luft. Wir wollen diese besondere Zeit mit unseren Bewohnern genießen."

