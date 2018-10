Es fehlen ausgebildete Fachkräfte in den Altenheimen

KIRCHDORF, KREMSMÜNSTER, STEYR. Der Mindestpersonalschlüssel wird noch eingehalten, einige Plätze bleiben aber schon frei.

Altenheime jammern längst über den Mangel an Pflegekräften. Bild: Weihbold

Insgesamt 470 Plätze gibt es derzeit in den sechs Alten- und Pflegeheimen des Sozialhilfeverbandes Steyr-Land, 442 sind es in den vier Heimen des SHV Kirchdorf, 375 in den drei der Stadt Steyr. Dazu kommen noch Betten in den Gemeindeheimen wie Grünburg oder Ried im Traunkreis oder den privaten Seniorenheimen etwa im Schloss Hall oder St. Josef in Sierning. Sie alle eint eines: Der Kampf um ausgebildetes Pflegepersonal wird immer intensiver. Teilweise dürfen aufgrund des Personalmangels sogar manche Betten gar nicht mehr belegt werden.

Aktuell habe man die Situation noch im Griff, sagt dazu Albert Hinterreitner, Leiter der APS in Steyr: "Aber die Situation wird immer enger, mehr Auswahl bei der Personalsuche wäre gut." Noch schwieriger sei es für die mobilen Dienste, entsprechend ausgebildetes Personal zu finden. Diese werden allerdings immer stärker nachgefragt.

Leasingpersonal im Einsatz

Eine Situation, die sich auch im Bezirk Kirchdorf zeigt. Auch hier bauen Rotes Kreuz, Volkshilfe, Caritas und Hilfswerk die mobilen Dienste permanent aus, um die Nachfrage erfüllen zu können. Auch die Anzahl der 24-Stunden-Betreuung ist auf mittlerweile 160 Fälle gestiegen. Die Situation in den Heimen entlastet dies aber nur bedingt. "Den Mindestpersonalschlüssel können wir gerade noch einhalten", sagt Bezirkshauptmann Dieter Goppold. Mittlerweile seien in der Pflege seit kurzem sogar schon Leasingkräfte im Einsatz, dennoch, so Goppold: "In Kirchdorf dürfen wir derzeit einige Zimmer nicht belegen, weil Personal fehlt."

Im erst im Dezember 2013 eröffneten Bezirksalten- und Pflegeheim Kremsmünster mit 104 Plätzen ist seit Anbeginn sogar eine komplette Wohngruppe mit 13 Betten nicht in Betrieb. Auch hier hieß es, dass der Personalmangel der Grund dafür ist.

Das stimme so nicht, sagt Goppold: "Wir halten diese Plätze bewusst frei, um den prognostizierten Bedarf an Betten in höheren Pflegestufen in den kommenden Jahren abdecken zu können."

Bedarf für die freien Kremsmünsterer Betten dürfte es allerdings bereits im kommenden Jahr geben: Aufgrund des vermutlich rund einjährigen Umbaus des Vorchdorfer Bezirksseniorenheimes soll ein Teil der aktuell dort untergebrachten 70 Bewohner vorübergehend auch in den Stiftsort übersiedeln.

Im Bezirk Steyr-Land sind ebenso wie in der Stadt Steyr alle Betten belegt, dies derzeit ohne Sperren. In der Nähe von Ausbildungseinrichtungen wie der SOB Steyr (Schule für Sozialbetreuungsberufe) oder dem Steyrer Krankenhaus sei es einfacher, an Personal zu kommen, sagt Bezirkshauptfrau Cornelia Altreiter-Windsteiger: "Aber wir nehmen, was wir kriegen. Man merkt, dass die Wirtschaft anspringt und die gut dotierten Jobs dort Personal absaugen. Das sind eben kommunizierende Gefäße."

Flexiblere Ausbildung

Martin König vom Sozialen Netzwerk schlägt längst Alarm: "Es braucht endlich Taten, nicht nur Worte. Die Politik muss handeln, die Ausbildung muss flexibler werden und auf die Bedürfnisse der Interessenten eingehen." Es seien in den vergangenen Jahren zu wenig Fachsozialbetreuer Altenarbeit ausgebildet worden, es würden weiterhin zu wenig die Ausbildung beginnen und die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt steige. Ein Teufelskreis.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema