Ernsthofner Spaß-Patres "segneten" Formel-1-Fans

ERNSTHOFEN. Als Fumudiktiner traten die Karnevalsnarren beim Grand Prix in Budapest auf. Sie predigten "Bet’ und g’winn".

Mit ihren Kutten waren die falschen Patres aus Ernsthofen ein Blickfang unter den Formel-1-Fans. Bild: privat

Sie legten ihre schweren schwarzen Kutten an, brachen mit zwei Mostviertler Klostermobilen auf ins Land, wo das Gulasch am allerheißesten brodelt, und verbreiteten sogar unter hartgesottenen Formel-1-Fans die frohe Botschaft von der unbändigen Freude am Leben ...

Was auf den ersten Blick wie ein modernes missionarisches Abenteuer aussieht, ist der nächste große Sommer-Coup der Ernsthofner Faschingsnarren: Als "Padres on Tour" hat die Truppe rund um Karnevalspräsident Alfred Eglseer das Formel-1-Rennen im ungarischen Budapest besucht – und sich schon auf dem Campingplatz mit den anderen Gästen den einen oder anderen Scherz erlaubt. Auffällig dabei: Die Zahl der "Gläubigen", auf die die Fumudiktiner stießen bzw. zu solchen machten, war groß.

Gläubige opferten Getränke

"Ein Georgier ist uns sogar bis zu unseren beiden Wohnmobilen nachgelaufen und hat uns Getränke geschenkt", erzählt Eglseer lachend. Zuvor hatten die Gaudi-Patres aus Ernsthofen eine spontane Fahrzeugsegnung auf dem Campingplatz durchgeführt. Auch eine Open-Air-Morgenandacht stand auf dem Programm. Das Holzkreuz, das die närrische Truppe aufgestellt hatte, war mit einer Größe von 1,50 Metern unübersehbar.

Selbst auf der Tribüne am Hungaro-Ring waren die acht lustigen Brüder in Berufskleidung erschienen. Eglseer: "Wir haben geschwitzt Ende nie. Es hat deutlich mehr als 30 Grad gehabt." Auffordungen von anderen Fans, doch die Kutten abzulegen, kamen die Prediger aber nicht nach. Das sei ihnen nicht erlaubt, gaben sie bekannt. Auf dem Transparent, das sie mit sich führten, war der Werbe-Slogan "Bet’ und g’winn" zu lesen.

Dass der Grand Prix so gut wie unfallfrei vonstattenging, könnte auf die guten Wünsche der "Padres on Tour" zurückzuführen sein, lassen sie uns wissen. Gleiches gelte für das Wohlbefinden der Fans. Bruder Kurt (Hiebl) war vor dem Rennen durch die Tribünenreihen gegangen, um die Zuseher und vor allem -innen einzeln zu segnen.

Der Ordensname Fumudiktiner leitet sich vom Ernsthofner Karnevalsgruß "Fufu Mumu" ab. Beim Auftritt der Patres in Budapest war wie gewohnt ein Team der Steyrer Filmproduktionsfirma Teleplus dabei. Die Aufnahmen, die rund um den Grand Prix entstanden sind, werden beim Ernsthofner Karneval 2019 gezeigt.

Plötzlich bei der Hochzeit

Das Resümee der Fumudiktiner nach ihrem Ungarn-Trip: Derart international sind sie nie zuvor in Erscheinung getreten. "Es waren Leute aus ganz Europa da, aus Holland, Italien, Tschechien, Polen, auch viele Deutsche und natürlich Ungarn." Die meisten haben nichts verstanden. Aber sie waren alle begeistert." Nach den Formel-1-Piloten waren die "Padres on Tour" die meistfotografierten Grand-Prix-Teilnehmer.

Mehrfach sind die Ernsthofner Karnevalsbrüder, die alle zwei Jahre bei ihren Faschingssitzungen beste Unterhaltung bieten, schon als Patres in Erscheinung getreten. Gotteslästerung wird ihnen niemand vorwerfen können. Im Gegenteil: Durchaus möglich, dass sie mit ihrer herzerfrischenden Art, Späße zu treiben, sogar schon jemanden bekehrt haben.

