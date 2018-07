Eiskalter Torjäger in hitziger Partie

STEYR. Vorwärts überzeugt beim Cuperfolg in Ebreichsdorf mit Disziplin und Kampfkraft.

Yusuf Efendioglu Bild: SKV/wim

"Kampf und Leidenschaft, das sind unsere Tugenden, mit denen wir auch auswärts bestehen können." Die Erleichterung von Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem 2:1-Erfolg in der ersten Cuprunde war hörbar. Ebenso der Stolz auf die Moral seiner Truppe, die sich vom heimstarken Ostliga-Zweiten ASK Ebreichsdorf und seinen emotionalen Fans nicht aus dem Konzept bringen ließ.

Allerdings benötigten die Rot-Weißen in diesem heißen Match auch einen eiskalten Yusuf Efendioglu: Der Torjäger präsentierte sich schon beim Saisonauftakt in Hochform und erzielte beide Treffer: In Minute 37 nützte er den ersten Fehler der Ebreichsdorfer Abwehr sofort aus und stellte nach langem Ball von Nicolas Wimmer auf 1:0. Scheiblehner: "Er hat wieder einmal seinen Torinstinkt bewiesen." Nach dem Wechsel erfasste der Stürmer die Situation nach einem Standard erneut am schnellsten: Er war bei einem Freistoß von Thomas Himmelfreundpointner zur Stelle und verwertete aus kurzer Distanz zum 2:0 (58.).

Starke Vorwärts-Defensive

Trotz dieser komfortablen Führung war der Cuperfolg vor allem der gut stehenden Vorwärts-Defensive zu verdanken. Denn die Gastgeber aus Niederösterreich gaben 90 Minuten Gas. "Wir haben aber geschickt verteidigt, kaum Torchancen zugelassen und speziell bei Standardsituationen alles im Griff gehabt", lobt Scheiblehner.

In der 67. Minute kamen die offensiv starken Ebreichsdorfer dann eher glücklich zum Anschlusstreffer: Ein Freistoß von Maderner wurde unhaltbar für Tormann Bernhard Staudinger abgefälscht.

In der Schlussphase warf Ebreichsdorf alles nach vorne und auch auf den Rängen kochten die Emotionen hoch: Eine Fahne der rund 300 mitgereisten Vorwärts-Fans wurde abgerissen, ehe der Stadionsprecher die Heimzuschauer zur Disziplin mahnte. Es blieb trotz zehnminütiger Nachspielzeit beim hart erkämpften 2:1-Sieg des SKV.

"Eine geniale Cuppartie mit viel Tempo und Leidenschaft", sagte Scheiblehner, "mit diesem Engagement müssen wir auch in der Meisterschaft auftreten, dann ist auch am Freitag gegen Ried einiges möglich." Verstecken werde sich seine Elf nicht.

Im ÖFB-Cup geht es erst am 25./26. September weiter.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema