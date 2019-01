Einmannfraktion der "Neos" darf auch weiterhin selbst keinen Antrag stellen

STEYR. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wies die Beschwerde des Steyrer Mandatars Piet Freisais ab. Der pinke Einzelkämpfer im Rathaus gibt gegen "die Behinderung" nicht auf.

Piet Freisais (Neos) will in Steyr noch mehr zupacken, kann es aber nicht, weil er alleine keine Anträge stellen darf. Bild: privat

Piet Freisais müsste nur Gemeinderat in der Nachbargemeinde Dietach sein, dann wäre das politische Leben für den Neos-Mandatar Sonnenschein. In der Statutarstadt Steyr ist der Handlungsspielraum des pinken Gemeinderates hingegen eingeschränkt. Schon zu den Gesprächen der Fraktionsobleute wird Freisais nicht eingeladen, weil das der Bürgermeister bei einem Einzelkämpfer gar nicht tun darf. Bei einer Novelle der Stadtrechte für die Statutarstädte Linz, Wels und Steyr in den Neunzigerjahren wurde Einmannparteien im Rathaus der Status als Fraktion wieder entzogen. "Das schränkt den Zugang zu Informationen ein", sagt Freisais, "und diese Behinderung geht letztlich zu Lasten der 500 Wähler, die für uns gestimmt haben."

Wenn die Neos für ein Problem in der Stadt eine konkrete Lösung erarbeitet hätten, werfe ihnen die Gesetzeslage weitere Prügel vor die Füße, bemängelt Freisais. Anders als in der oö. Gemeindeordnung, die im ganzen Umland gilt, verbietet es das Stadtstatut dem Einzelkämpfer der Neos, selber einen Antrag in der Gemeinderatssitzung zu stellen. Das Gesetz schreibt hingegen vor, dass er für sein Anliegen zumindest einen weiteren Unterstützer aus einer anderen Partei findet, der den Antrag mit unterschreibt. Für Freisais sind diese Bestimmungen eine derartige Beschneidung seiner Rechte – "es gibt hier im Gesetz tatsächlich zwei Klassen von Gemeinderäten" –, dass er sie beim Verfassungsgerichtshof angefochten und deren Aufhebung gefordert hat.

Die Höchstrichter bestätigten aber jetzt in ihrem Spruch die bestehende Gesetzeslage. Einerseits begründeten sie die Abweisung der Verfassungsbeschwerde damit, dass Freisais und sein Rechtsanwalt Hubert Niedermayr aus Steyr einen falschen Paragrafen beanstandet hätten, während beide einen Formfehler nicht erkennen können. Andererseits sahen die Verfassungsrichter die Sache als bereits in der Vergangenheit entschieden an und verwiesen darauf, dass es keinen "persönlichen" Rechtsanspruch darauf gebe, Anträge im Gemeinderat zu stellen.

Für Freisais ist der Rückschlag vor dem Höchstgericht trotzdem noch kein Grund, das Anliegen aufzugeben und die Sache auf sich beruhen zu lassen: "Dass eine Einmannfraktion auch in den Statutarstädten die vollen Möglichkeiten wie die anderen Rathausparteien besitzt, schränkt niemanden ein, sondern ist im Gegensatz ein Zugewinn an Demokratie." Der Steyrer Neos-Mandatar wird mit seinem Rechtsbeistand eine neuerliche Eingabe formulieren.

Eine Entscheidung zu späterem Zeitpunkt zugunsten der Steyrer Neos würde natürlich ausstrahlen. Parteien, die mit einem Mandat gerade so den Einzug in das Rathaus geschafft haben, hätten dann auch in Wels und in der Landeshauptstadt Linz die Möglichkeit, selbst Anträge zu stellen, statt im Gemeinderat auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Freisais: "Ich verstehe die Angst nicht: Den Beschluss fasst dann ja sowieso die Mehrheit im Gemeinderat."

