Eine unvergessliche Rallye, die mitten in die Herzen der Oldtimer-Fans führte

STEYR, SPITAL/PYHRN. Spital am Pyhrn und Steyr waren bei der 26. Ennstal Classic zwei Publikumsmagnete.

Prächtige Stimmung bei Prachtwetter: Die Ennstal Classic hatte Steyr fest im Griff Bild: Spitzbart

Die Latte war nach der Jubiläums-Ennstal-Classic im Vorjahr durchaus hoch gelegen. Dem Publikumsinteresse nach zu schließen, haben die Organisatoren auch bei der 26. Auflage dieser Oldtimer-Rallye vieles richtig gemacht. Die rund 230 historischen Automobile, die sich am Freitag vom Stoderzinken aus auf den 402-Kilometer-Marathon über Spital am Pyhrn, Steyr und Lunz am See retour nach Gröbming begeben hatten, wurden von den Oldtimer-Fans zuerst beim Dom in Spital am Pyhrn und danach von Tausenden Automobil-Begeisterten in der Steyrer Altstadt in Empfang genommen.

Auch die Fahrer selbst – darunter viele Promis in historischen Kutschen, die älteste davon ein Bugatti 37A, Baujahr 1928 – waren von Stimmung und Ambiente angetan. "Steyr hat einen einzigartigen Hauptplatz zu bieten, der sich ideal für ein Event dieser Art eignet", sagte Josef Burcha, der Beifahrer von Toni Mörwald in einem Pontiac Racer Speedster. Auch wenn der Hauptplatz in Steyr eigentlich Stadtplatz heißt: Egal, es gefiel den Fahrern hier. Und Ernst Schwarz, ebenso wie Schauspieler-Legende Peter Kraus in einem Aston Martin unterwegs, ergänzte: "Ein einmaliger Platz, Altstadtfeeling pur. Und das Wetter ist optimal. Was will man mehr?"

Das stimmte, denn die Sonne strahlte vom blauen Himmel ungehindert auf das Steyrer Kopfsteinpflaster und ließ das Chrom der historischen Gefährte erst so richtig schön funkeln. Da strahlten und schwitzten die Oldie-Fans, jung und alt, männlich wie weiblich, nur so um die Wette.

Begeistert vom Trip nach Steyr war auch Dieter Quester, der vierfache Tourenwagen-Europameister: "Ich fahre selbst einen BMW, daher liegt mir das BMW-Zentrum Steyr außerordentlich am Herzen. Außerdem habe ich hier in der Nähe den Restaurateur meines Vertrauens, Christian Nell."

"Hier bietet sich einem eine unglaublich schöne Landschaft, und man ist von netten Leuten umgeben", sagte Lancia-Fahrer Rudolf Felix Hipp: "Und die Mordsgaudi ist nicht zu vergessen." Für Thomas Ludwig war die Teilnahme wie immer ein Erlebnis: "Mein Steyr-Puch liegt mir außerordentlich am Herzen. Mit keinem Geld der Welt könnte man den emotionalen Wert ausgleichen."

Begeisterung: Die Ennstal Classic war Besuchermagnet am Steyrer Stadtplatz

„Ich bin jedes Jahr hier. Die Veranstaltung ist wirklich super, und es wird einem wieder bewusst, wie schön Steyr eigentlich ist.“

Claudia Wallner (48), Dietach

„Meine drei Kinder sind fasziniert von diesen gepflegten Autos. Und als BMW-Motorenentwickler bin ich genauso begeistert.“

Christoph Weizenauer (47) mit Sohn Emil (4), Garsten

„So etwas gibt es heute leider nicht mehr. Meine Favoriten sind Rolls Royce und Maserati.“

Malgorzata Dybcio (43), Losenstein

„Diese Autos sieht man sonst nur im Museum. Und hier kann ich sogar mit den Fahrern reden.“

Christian Liebl (59), Steinbach

Video: Auch Prominente können zur Nebensache werden. So geschehen im steirischen Gröbming. Bereits zum 26. Mal trafen sich wieder zahlreiche Autobegeisterte zur traditionellen Ennstal Classic und auch diesmal stellten die Fahrzeuge ihre Fahrer wieder in den Schatten.

