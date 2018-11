Eine Zugfahrt wie damals

Die Steyrtal-Museumsbahn lädt ab 2. Dezember zu Fahrten, die vor Weihnachten tatsächlich entschleunigen.

Außen formt der Dampf imposante Gebilde, innen speist er die Heizung. Bild: Volkhard Süß/ÖGEG

Der Modernisierung sind schon viele wunderbare Geräuschkulissen zum Opfer gefallen. Das Knistern des Plattenspielers, das rhythmische Rattern eines Filmprojektors wie das noch viel mächtigere eines Dampflokzuges.

In Oberösterreich ist Letzteres noch zu erleben. Ab 2. Dezember lädt die Museumsbahn im Steyrtal wieder zu den alljährlichen Adventfahrten zwischen Grünburg und Steyr. Eine von der "Österreichischen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte" (ÖGEG) mit viel Liebe und freiwilliger Arbeit hochgehaltene Tradition, die den ursprünglichen Sinn der Weihnachtszeit würdigt. Nicht nur, weil man zwischen der Christkindlstadt und dem "Steinbacher Advent" pendeln kann, sondern vor allem auch, weil es ein Erlebnis der Entschleunigung ist.

"Es kommt das richtige Eisenbahngefühl auf", sagt Harald Süß von der ÖGEG, der selbst vor der Pension als Fahrdienstleiter und später in der Planung im Güterverkehr gearbeitet hat. "Wir erreichen maximal 35 km/h, man kommt also nicht super schnell an, und es ist auch nicht super bequem, aber dafür wackelt es wie früher, man kann auf die Plattformen nach draußen gehen und dort von mir aus eine rauchen", sagt der Bahnbegeisterte aus St. Marien bei Linz. Die bis zu 10.000 Gäste im Winter, darunter Reisegruppen aus Italien, Tschechien und der Slowakei, beweisen, dass Ruhe und Nostalgie etwas für sich haben.

Obwohl die Steyrtalbahn eine Schmalspurbahn ist – die Innenkanten der Schienen liegen nur 76 Zentimeter auseinander – ist ihr Betrieb von weit größeren Zahlen geprägt: 129 Jahre ist sie alt, und somit die älteste ihrer Art Österreichs. Eine Tonne Steinkohle braucht es, um den Kessel im Winter für eine Hin- und Retourfahrt auf "Temperatur" zu halten. 700 bis 800 Grad wird es in seinem Inneren heiß und ein Kessel kostet bis zu 80.000 Euro. Um eine Dampflok, von denen der Verein insgesamt acht besitzt, drei davon "betriebsfähig", so herzurichten, dass sie sicher startklar ist, dauert es bis zu 15 Jahre.

"Die Ersatzteile können Sie halt nicht schnell im Baumarkt kaufen, deshalb reparieren wir alles, was geht, selbst." Das Wissen dazu gibt es im Verein, in dem ein Teil der 30 Mitglieder für das "Werken" zuständig ist, der andere, der leutseligere, für die Betreuung der Bahngäste.

Die Mitglieder stammen aus allen Berufen. "Wir haben Piloten, Bäcker oder Maurer im Team", sagt Süß, der seit 20 Jahren dabei ist und pro Jahr 40 bis 50 Tage für die Bahn aufbringt.

Und wie sieht es mit den Frauen aus? Die gibt es. "Ein Kollege hat seine Tochter dafür begeistern können. Sie ist 16, 17 Jahre alt, und wenn ich komme, hat sie meistens schon das Werkzeug in der Hand."

Alle Infos zu den Winterfahrten auf einen Blick

An diesen Tagen fährt die Bahn von Steyr nach Grünburg und retour: 2., 6., 8., 9., 15., 16., 23., 31. 12. und 5. 1.

Dauer von Hin- und Rückfahrt: Jeweils eine Stunde

Vom Bahnhof Grünburg ist der Ortsplatz in Steinbach an der Steyr in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. An den Betriebstagen locken Adventsveranstaltungen in Steinbach:

Adventkonzert in der Pfarrkirche und Bratswürstelsonntag auf dem Ortsplatz (2. 12.),

Lichterballonstart (9.12.)

Greifvogelschau (15./16.12.)

Steyrer Christkindl (23.12.)

Perchtenlauf (5.1.)

Alle Infos: www.oegeg.at

Adventfahrten Fahrplan: www.oegeg.at/termine/termine-schmalspur/

Tel.-Info (Herr Süß): 0676/53 68 717 (tägl. 8 bis 20 Uhr)

oder info@steyrtalbahn.at

