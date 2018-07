Eine Mozart-Oper, in der die Fäuste fliegen

"Die Entführung aus dem Serail": In der ehemaligen Bene-Fabrik treffen Opernarien und Kampfsport aufeinander. Bild:

WAIDHOFEN. Eine Frau, die sich als weiblicher Bassa Selim einen Männer-Harem hält, und ein Boxring als Bühne: Derart verwandelt präsentiert sich die Mozart-Oper "Die Entführung aus dem Serail", die es ab sofort in der alten Waidhofner Bene-Fabrik zu erleben gibt.

"Das Gebäude steht seit 15 Jahren leer, und es hat etwas Düsteres an sich", erzählt Regisseurin Anna Katharina Bernreitner, die mit der "Oper rund um"-Produktion wieder einmal in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Der außergewöhnliche Veranstaltungsort habe massiv auch die Stück-Wahl beeinflusst. Bei den Akteuren handle es sich großteils um ehemalige Studienkollegen.

Bernreitner, die auch im Theater an der Wien mehrfach schon Regie geführt hat, verzichtet in Waidhofen auf den Chor. Stattdessen kommen echte Boxer als Statisten zum Einsatz. "Sie stammen aus einem Amstettner Boxclub. Es haben auch meine Sängerinnen und Sänger boxen lernen müssen", so die 32-Jährige.

Die Waidhofner "Entführung aus dem Serail" wird insgesamt fünf Mal aufgeführt. Hier alle Termine auf einen Blick:

Donnerstag, 26. Juli

Sonntag, 29. Juli

Donnerstag, 2. August

Samstag, 4. August

Sonntag, 5. August

Beginn ist in allen Fällen um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter Tel. 0650/8601691, ebenso im Waidhofner Tourismusbüro und bei Ö-Ticket. Alle Infos findet man auf oper-rund-um.at

AB DONNERSTAG, 26. JULI

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema