Ein Neuzeuger gibt Weihnachtsgeschenken eine zweite Chance

NEUZEUG. Jorgos Trompeter startet ein neues Hilfsprojekt für Griechenland und sammelt zudem für zwei beeinträchtigte 22-Jährige

"Manchmal kommt es vor, dass das Christkind nicht das passende Geschenk gebracht hat", sagt Jorgos Trompeter, "trotzdem kann dieses Geschenk Freude bereiten und glücklich machen." Das Geheimnis sei, es nicht liegen zu lassen oder umzutauschen, sondern für einen guten Zweck zu spenden und damit einem Menschen in Not zu helfen. Spender und Empfänger könnten sich so gleichermaßen freuen. "Und das Weihnachtsgeschenk erfüllt auf diese Weise doch noch seinen Zweck", sagt der Neuzeuger, der solche Weihnachtsgeschenke nach Griechenland bringt und dort an bedürftige Familien mit Kindern verteilt. Angesteuert werden die nordgriechische Kleinstadt Chrysoupolis, die Hauptstadt Athen und Koroni, 50 Kilometer südlich von Kalamata. Darüber hinaus werden dringend Babynahrung, haltbare Lebensmittel, Windeln, Schulsachen, eine Nähmaschine, Rollstühle und einiges mehr benötigt.

Zwei besondere Herzensanliegen hat Trompeter zudem: eine Augensteuerung für den 22-jährigen Anastasios, der seit dem Kleinkindalter in einer Einrichtung für Kinder mit Behinderung im Süden Athens lebt. Er wurde mit spastischer Tetraparese geboren und kommuniziert mit den Augen. Eine Augensteuerung würde ihm einen neuen Lebensraum öffnen. Zweites Anliegen ist ein Diktiergerät für den ebenfalls 22 Jahre alten Christos, der mit einer Neuralohrfehlbildung auf die Welt gekommen ist. Er hat viele Ideen, aber Schwierigkeiten, zu schreiben und auf einem Computer zu tippen. "Ich verbürge mich dafür, dass alles dort ankommt, wo es dringend benötigt wird", sagt Trompeter. Er ist unter 0680/2356778 zu erreichen. (win)

