Drga ist zumindest Joker

AMSTETTEN. SKU Amstetten trifft heute auswärts auf Klagenfurt.

Top-Scorer Michael Drga (r.) ist in Klagenfurt zumindest als Joker dabei. Bild: GEPA pictures

Mit einer vermeidbaren 2:3-Heimniederlage im Niederösterreich-Derby gegen Wr. Neustadt hat sich SKU Amstetten vor zwei Wochen in die Länderspielpause verabschiedet. In Klagenfurt will die Truppe von Teamchef Robert Weinstabl heute ab 19.10 Uhr aber wieder ihr bekanntes Auswärtsgesicht zeigen. Gegen die Kärntner, die noch ihrem ersten Heimsieg in der 2. Bundesliga hinterherlaufen, können die Mostviertler vielleicht auch wieder auf ihr Traumduo im Angriff zurückgreifen. Milan Vukovic, mit 67 Treffern in 104 Spielen für Amstetten der SKU-Vollstrecker schlechthin, ist nach seiner Sperre fix in der Startformation. Michael Drga, in dieser Saison mit fünf Toren erfolgreichster Amstettner, macht nach seinem Bändereinriss im rechten Knie die Reise in den Süden zumindest als Joker mit.

"Wir haben bewiesen, dass wir gegen jedes Team in dieser Liga mithalten können", sagt Weinstabl, nun gelte es, dies im letzten Drittel der Herbstsaison zu bestätigen.

