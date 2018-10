Die Rot-Weißen suchen neue Lust am Fußballspiel

STEYR. Nach dem 1:5-Heimdebakel des SKV gegen Lustenau kommt die Länderspielpause vor die Vorwärts-Spieler vielleicht gerade zur rechten Zeit. Die Steyrer waren gegen die Vorarlberger chancenlos und stecken nach dem ersten Saisondrittel der 2. Bundesliga ganz unten im Tabellenkeller fest. Kapitän Reinhard Großalber hofft weiter auf den Klassenerhalt.

Bitterer Abend für Vorwärts-Kapitän Reinhard Großalber: Er kassierte gegen Lustenau fünf Treffer. Bild: Gepa

„Das Bitterste an diesem Abend war der Kreuzbandriss von Nicolas Wimmer“, sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem bereits sehr bitteren 1:5-Heimdebakel gegen den SC Lustenau, bei dem der Qualitätsunterschied zwischen den Steyrern und den Vorarlbergern für jeden im Stadion klar ersichtlich war. So gar nicht bitter war nach Spielende jedoch die Reaktion vieler Fans der Rot-Weißen: Sie applaudierten ihrer Mannschaft und schenkten dem Liga-Neuling jene Anerkennung, die sich die Spieler für ihren Einsatz verdient haben.

Zurück aber zum Abwehrchef der Steyrer: Wimmer hatte in der 44. Minute beim Stand von 1:2 einen Freistoß nur knapp über das Tor gehämmert, wenige Augenblicke später blieb er mit dem Pausenpfiff schmerzverzerrt in der eigenen Hälfte liegen. Sollte sich am Montag bei der MR-Untersuchung der erste Verdacht bestätigen, ist für den 23-jährigen Linzer die Saison nach nur zehn Spielen schon wieder vorüber.

35 Tage ohne Torerfolg

Davor hatte Simon Gasperlmair bei seinem Comeback in der Startformation mit einer sehenswerten Einzelaktion nach 35 torlosen Tagen endlich den Bann von Vorwärts gebrochen – wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis an einem sonst sehr trüben Tag für die Rot-Weißen, an dem auch der übertriebene Mut von Scheiblehner unbelohnt blieb. Er hatte erstmals Rexhe Bytyci von Beginn an gebracht. Der Stürmer konnte aber nicht an seine Trainingsleistungen anknüpfen und musste nach nur 27 Minuten schon wieder für Yusuf Efendioglu Platz machen. Scheiblehner: „Schade für ihn. Aber ich war mutig genug, meine Entscheidung rasch zu korrigieren.“

Bitter war der Spieltag auch für Alem Pasic, der nach der Pause für den verletzten Wimmer ins Spiel gekommen war und nur 16 Minuten später nach einem Foul mit Rot vom Feld flog.

Nicht weniger bitter war der Spielverlauf für Kapitän Reinhard Großalber: Der an sich verlässliche Tormann musste fast im Viertelstundentakt den hinter ihm zappelnden Ball aus dem Netz fischen. Fünf Tore in einem Spiel hatte er zuletzt am 4. August des Vorjahres am dritten Regionalliga-Spieltag in Gleisdorf kassiert.

„Wir haben gesehen, dass wir in dieser Liga eine drüber bekommen, wenn nicht jeder einzelne an seine Leistungsgrenzen geht“, sagt Großalber, „die Tabelle zeigt uns das ganz ehrlich, die lügt nicht. Und: 23 Gegentore in zehn Spielen sind ein Wahnsinn!“

Mannschaftssitzung

Es hapere nicht am Training, dessen sei sich die Mannschaft bewusst, denn körperlich seien alle Spieler deutlich besser wie im Vorjahr. Und auch am Trainer liege es nicht: „Wir stehen alle hinter ihm, er hat Leidenschaft und Dynamik. Ohne ihn hätten wir es niemals so weit gebracht.“ Die Mannschaft habe sich am Samstag zusammengesetzt und die Situation besprochen: „Wir müssen als Persönlichkeiten wachsen. Und wir müssen unsere Freude wieder finden, einfach Fußball spielen und gemeinsam als Team auftreten.“ Dann werde es klappen, bis zur Winterpause noch den einen oder anderen Punkt zu sammeln und im Frühjahr den Kampf um den Ligaerhalt aufzunehmen. „Wir spielen halt mit Landesligakickern, die sich Schritt für Schritt entwickeln müssen. Fakt ist: Es ist für uns ein Privileg, hier spielen zu dürfen.“

