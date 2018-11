Die Christkindlstadt bekommt im ORF fünf Stunden Sendezeit im Advent

STEYR. Das rot-weiß-rote Studiomobil parkt sich von 6. bis 7. Dezember zum Frühstücksfernsehen "Guten Morgen Österreich" und zur Nachtmittagsshow "Daheim in Österreich" vor dem Steyrer Rathaus auf dem Stadtplatz ein.

Das Steyrer Christkindl wird Fernsehauftritte absolvieren und 50 Schmiede der Schmiedeweihnacht vor laufenden Kameras auf die Ambosse hämmern.

Nicht die Fernsehaufnahmen und die Ausstrahlung zur besten Sendezeit im Advent kosten 60.000 Euro, die das Stadtmarketing bei einem Fundraising bei den Kaufleuten aufzubringen versucht. Den Tourneestopp von "Unterwegs in Österreich" haben die Steyrer Touristiker und das Stadtmarketing mit dem Staatsfunk schon im Frühjahr vereinbart. "Dem ORF hat die Christkindlstadt für die Vorweihnachtszeit gut in den Plan gepasst", freut sich Stadtmarketing-Geschäftsführerin Daniela Limberger. Weshalb die Präsenz im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders keinen Cent Produktionsbeitrag gekostet hat. Die Budgetmittel konnten daher ganz der Programmgestaltung gewidmet werden.

Mit einer Aufzeichnung des Chorspektakels am Marienfeiertag, bei dem 1000 Sänger am Stadtplatz nach der Volksweise "Still, still" gemäß der Komposition von John Cage 4 Minuten und 33 Sekunden lang in absoluter Tonlosigkeit verharren, kommt Steyr auch in die Nähe des ORF-Festtagsprogrammes. Das Stillschweigen von "Steyrs Stillste Nacht" soll am 23. Dezember, am Vortag des Heiligen Abends, auf ORF gesendet werden.

"Die Abwicklung eines solchen Großereignisses bedarf einer entsprechenden Planung und bedarf einer gewissen Anzahl an Arbeitsstunden", sagt Limberger. Mit den Beiträgen der Gewerbebetriebe der Innenstadt, die mit einem Spendenbrief vorgestern angeschrieben wurden, werden die Aufbauten für die Christkindlmärkte, Verpflegung und Unkostenbeiträge für die 50 Schmiede der Schmiedeweihnacht oder die Miete für die neue Schaudruckerei bezahlt, in der sich Stadtbummler eine Originalkopie der Erstausgabe von "Stille Nacht" pressen lassen können.

Die Entrichtung eines Obolus für die Belebung der Vorweihnachtszeit in der Altstadt geschieht auf freiwilliger Basis der Geschäftsleute. "Das ist genau dasselbe Prinzip wie bei den Einkaufsnächten", sagt Limberger, "wir sind gestern mit der Aktion hinausgegangen und haben heute schon ein großes Echo gefunden."

Stadt bezahlt Beleuchtung

Die Betriebe bezahlen je nach Lage ihrer Geschäfte und Mitarbeiterzahl Kostenbeteiligungen von 50 bis zu 180 Euro. Für die Weihnachtsstimmung in der Altstadt trägt auch die Stadt ihr Scherflein bei. Das Rathaus bezahlt bereits seit Jahren jene 50.000 Euro, die für die Weihnachtsbeleuchtung aufgebracht werden müssen.

