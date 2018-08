Die "Blutwiese" am Kinderspielplatz auf der Ennsleite

Flüchtlinge prügelten einander spitalsreif. Dass es ein "Revierkampf" war, behauptet nur einer der Raufbolde aus Afghanistan.

Kinderspielplatz auf der Ennsleite: Für FP-Zöttl ein „Zeichen gescheiterter Willkommenskultur“, Schodermayr will „zuerst einmal die Fakten auf den Tisch“. Bild:

Eine "Massenprügelei unter Asylwerbern", wie der Boulevard schlagzeilte, beschäftigt derzeit die Polizei wie auch die Politik. Der Steyrer FP-Vizebürgermeister Helmut Zöttl reagierte auf die Nachricht gestern mit einem Kommentar: "Wenn nun sogar die beängstigende Situation vorzufinden ist, dass auf Kinderspielplätzen rivalisierende Banden ihre Konflikte austragen, dann ist es umso mehr zu begrüßen, dass nun mit freiheitlicher Regierungsbeteiligung speziell durch Innenminister Herbert Kickl, eine verschärfte Gangart eingelegt wird", teilte der blaue Rathauspolitiker in einer Aussendung mit. "Die Willkommenskultur", so schreibt er weiter, "ist einmal mehr gescheitert."

Damit zog Zöttl bereits daraus Schlüsse, woran gestern die Polizei unter Zuhilfenahme von Dolmetschern bei Einvernahmen noch arbeitete: Die Aufklärung der Vorfälle, die sich am Samstagabend in Steyr und dann in Ternberg zugetragen und welche Hintergründe sie haben.

Was bisher bekannt ist, wissen die Beamten aus dem Mund eines 21-jährigen Afghanen, der einigermaßen Deutsch spricht und die Begebenheiten aus seiner Sicht schilderte. Er sei am vergangenen Samstag vom Flüchtlingsquartier in Ternberg mit dem Taxi auf die Steyrer Ennsleite gefahren und sei dann dort von anderen Afghanen auf dem Kinderspielplatz beim Spar-Markt angepöbelt worden. Die Landsleute hätten ihm zu verstehen gegeben, dass er verschwinden solle. Möglicherweise hätten die jungen Männer gesagt, dass sei "ihr Revier". Der Ausdruck könnte aber auch aus dem Kauderwelsch des Befragten für das Protokoll abgeleitet worden sein, schränkte gestern ein Polizist gegenüber den OÖN ein. Was der 21-jährige Afghane aus Ternberg um die Tageszeit auf einem Kinderspielplatz auf der Ennsleite in Steyr zu suchen hatte, verriet er den Beamten nicht. Waren Drogen im Spiel?

Der 21-jährige Asylwerber gab an, dass er nach dem feindseligen Empfang drei Landsleute mit dem Handy als Verstärkung rief und dann die Fäuste flogen. Richtig Blut floss aber erst, als eine Partie von Afghanen mit zwei Autos den anderen zu einer neuerlichen Keilerei vor dem Flüchtlingsheim in Ternberg nachfuhr. Dort gingen die Asylwerber mit Holzprügel aufeinander los. Nachdem die Rettung auch die Polizei verständigt hatte, stellten die Beamten auch eine Axt sicher. Zwei der Raufbolde mussten verletzt ins Spital, einer blutete aus einer Platzwunde am Kopf.

Chefinspektor Günter Schaupp von der Stadtpolizei lässt nun verstärkt auf der Ennsleite Streifen fahren. Dass sich Mütter mit ihren Kindern nicht mehr auf den Spielplatz trauen können, dem widerspricht er vehement: "Den letzten Vorfall gab es vor Jahren unter Tschetschenen in einem anderen Stadtteil". Ein ermittelnder Kollege ergänzte gestern: "Das ist weit überzogen. Bis jetzt spricht noch kein Faktum für einen Revierkampf oder Bandenkrieg." Sozial-Stadtrat Michael Schodermayr (SP) appelliert zuerst einmal, der Polizei ihre Arbeit tun zu lassen: "Wenn sich kriminelle Handlungen erweisen lassen, sind alle Täter zu belangen, ganz egal welcher Herkunft oder Hautfarbe."

