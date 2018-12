Der letzte Einkaufstag im Steyrer Taborland

STEYR. Wohin das Auge reicht, herrscht Leere in den Regalen, Gemüsesteigen und Kühlvitrinen. Schnäppchenjäger haben das Taborland völlig ausgeplündert, vor einer Woche fuhren Kunden die letzten Kisten Bier aus dem Supermarkt. Zu verkaufen gab es gestern keine einzige Kaffeebohne mehr, weshalb sich der ehemalige Eigentümer Gerhard Weiß mit einem Gläschen Sekt bei Stammkunden verabschiedete.

Heute bedankt sich der 79-jährige Kaufmann bei einem Abschiedsfest noch einmal bei seiner 244-köpfigen Belegschaft: "Sie waren großartige Mitarbeiter", sagt der Lebensmittelhändler, der hier 1980 einen der ersten erdgeschossigen Supermärkte eröffnete, durch die die Käufer ihre Einkaufswägelchen schoben, während andere in Großkaufhäusern noch Rolltreppen fuhren. "Das Konzept des Taborlandes ist voll aufgegangen", erinnert sich Weiß, der jeden Quadratmeter Verkaufsfläche wissenschaftlich geplant hatte.

1994 erfolgte die Umgestaltung zu einem futuristischen Kunstwerk. Das Wahrzeichen wurde von Besuchern aus ganz Österreich mit deren Fotoapparaten geknipst. Weiß hatte in einem Katalog ein Werk des Düsseldorfer Bildhauers Klaus Rinke gesehen und "sofort gewusst, dass das unser Design wird". Die sechs Meter lange Planskizze, die er sich in die Pension mitnehmen wird, hängt noch eingerahmt vor Weiß’ Büro in Steyr. Damals habe er den Entwurf vor den Steyrer Rathauspolitikern auf dem Fußboden ausgerollt, und diese hätten ihn unter dem hemdärmeligen Bürgermeister Hermann Leithenmayr nach nur einer Viertelstunde Beratung gutgeheißen. In wenigen Wochen wird der gesamte Gebäudekomplex abgerissen, und wenn es bei den Genehmigungsverfahren gut läuft, wollen die neuen Eigentümer Christian Harisch und Stefan Ruttner in eineinhalb Jahren über ein Baurecht über 44 Jahre einen Merkur-Großmarkt ansiedeln. Einreichpläne dafür sollen gleich nach Jahreswechsel in den Gestaltungsbeirat.

Erika Schnabl aus Wolfern, die 24 Jahre als Kassiererin arbeitete, wird die letzten Speicherdaten abgeben, während sich der Mann gegenüber in der Koje fortan eine Jause mitnehmen und selbst verpflegen muss. Hubert Wimmer (57) aus Dietach wird als Einsiedler in der großen leeren Halle für "Mister Minit" Schlüssel fräsen und Schuhe reparieren, bis der Abbruchbagger kommt: "Ich bin der Einzige hier, der noch weitermacht."

