Der auf Langlaufen mit Fell schwört

STEYR, LOSENSTEIN. Die Dirn-Runde ist aktuell am schönsten, sagt Franz Pracherstorfer.

Langlauf mit Fell Bild: Pracherstorfer

"Es ist traumhaft hier. Jeder schwärmt nur von der Runde, auf der wir hier unterwegs sind": Wovon Franz Pracherstorfer hier spricht, ist das Langlauf-Wandern auf der Hohen Dirn. Rund vier Stunden sind die Winter-Erlebnis-sportler auf der Strecke, die direkt an der Schosshütte vorbei führt, meist unterwegs – und auf den von Pracherstorfer umgebauten Langlauf-Skiern. Im hinteren Drittel der Ski montiert der 78-Jährige nämlich Halb-Felle, die wie beim Tourenski-Gehen bergauf Halt geben. "Und bergab bremsen sie so viel, dass man deutlich sicherer ist als beim herkömmlichen Langlaufen voran kommt." Zum Umbau eignen sich am besten die etwas kürzen Langlauf-Tourenski, die sogenannten Nordic Cruiser: "Das können auch gebrauchte Ski vom Flohmarkt sein. Es geht uns ja nicht um Geschwindigkeit."

Auch in der gespurten Loipe würden die Langlaufski mit Fell gute Dienste leisten, vor allem auf Panorama-Loipen, auf denen es öfter bergauf und bergab geht.

Für nähere Infos steht Pracherstorfer unter Tel. 0664/5127724 zur Verfügung. (kad)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema