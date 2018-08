Der SK Vorwärts zahlte viel Lehrgeld

STEYR. 2. Liga: Gastgeber Liefering war beim 4:0-Sieg keineswegs um vier Tore besser.

"Das Spiel war für uns auf jeden Fall lehrreich", sagte Thomas Halbartschlager nach dem Schlusspfiff und der 0:4-Auswärtsniederlage von Vorwärts Steyr im Stadion von Red Bull Salzburg gegen den FC Liefering. Die Steyrer hatten beim zweiten Pflichtspiel in der zweiten Bundesliga Lehrgeld gezahlt, aber zu viel.

Mit viel Fußballverstand und noch viel mehr Herz feierten die mitgereisten Vorwärts-Fans trotz der Nullnummer gegen den haushohen Favoriten ihre Mannschaft. Das 0:4 aus Sicht der Steyrer täuscht nämlich eine einseitige Partie vor, die das Match gegen die Jung-Bullen über weite Strecken überhaupt nicht war.

Vor dem Spiel hatte Trainer Gerald Scheiblehner die Lage mit dem ungleich verteilten Ballbesitz der Salzburger schon richtig eingeschätzt, aber auch von Chancen gesprochen, die sich "in jeder Begegnung auftun". Die Gelegenheiten hatte seine Elf auch, insbesondere Yusuf Efendioglu, der diesmal wieder sein Janus-Gesicht als Torjäger und Chancentod zeigte. Allein er ließ drei Chancen aus (17., 32.), in der 47. Minute lief er alleine auf Goalie Antosch zu und scheiterte. Ein Gewaltschuss des 17-jährigen Dominik Szoboszlai aus 25 Metern Entfernung durchkreuzte in der 33. Minute den gut aufgegangenen Spielplan von Trainer Scheiblehner.

Aber nicht einmal das 2:0 vor der Pause von Niangbo war eine Vorentscheidung, weil die Rot-Weißen nach Wiederbeginn beherzt zurückfighteten und weitere Chancen vergaben. Was keine Selbstverständlichkeit ist bei Amateuren gegen die besten Nachwuchsfußballer, die der FC Liefering auf der ganzen Welt einsammelt.

Besser in Reichweite sollte für Vorwärts nun Wiener Neustadt sein. Erstmals bei einer Matinee wollen die Steyrer am Sonntag, 12. August, gegen die Niederösterreicher voll punkten. Los geht es um 10.30 Uhr.

