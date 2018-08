Der Punktekaiser der Unterhaus-Champions

1. Klasse Ost: Die Union Bad Hall holte in der vergangenen Spielzeit sensationelle 72 Punkte.

Die Meisterkicker von Bad Hall bejubeln die Rückkehr in die Bezirksliga. Bild: Martin König

Es gab kaum eine Statistik, in der die Union Bad Hall in der vergangenen Saison nicht an der Spitze der 1. Klasse Ost stand. Beste Heimmannschaft, stärkstes Auswärtsteam, die meisten Tore erzielt und die wenigsten Gegentreffer erhalten. Das alles ergibt einen souveränen Meistertitel mit 72 Punkten am Konto – kein anderer oberösterreichischer Champion im Fußball-Unterhaus hatte in der vergangenen Spielzeit mehr geholt. Zum Darüberstreuen fuhren die Bad Haller auch noch den Sieg in der Fairplay-Wertung ein. Wenn man dank der spielerischen Klasse sein Heil vor allem in der Offensive sucht, ist man eben selber oft der Gefoulte ...

„In dieser Saison hat einfach alles zusammengepasst“, sagt Bad Halls Sportchef Jürgen Feichtinger. Das Ziel, endlich wieder in die Bezirksliga aufzusteigen, gab es bereits seit mehreren Jahren. Dieses Mal hat es endlich geklappt.

Einen großen Anteil daran hat auch Trainer Gerhard Mandl: Der Chefcoach der Kurort-Kicker kennt den Klub wie seine Westentasche, war bereits einmal Trainer in Bad Hall und auch Nachwuchsleiter. Kein Wunder, dass der Titelträger der 1. Klasse Ost vor allem als Einheit kaum zu schlagen war: Mandl hatte viele Kicker der aktuellen Meistermannschaft schon im Nachwuchsbereich unter seinen Fittichen.

Gefeiert wurde die Rückkehr in die Bezirksliga wie bei den ganz großen Vereinen. Bei einem Hupkonzert ging es mit einem Autokorso durch ganz Bad Hall Richtung Vereinskantine, wo die Meisterparty über die Bühne ging.

Vorfreude auf neue Liga

Jetzt freut sich der Verein auf die neue Liga mit packenden Derbys. Feichtinger: „Die Bezirksliga ist ideal für uns. Hier treffen wir auf Teams wie Neuzeug, Sierning oder Schiedlberg. Diese Vereine liegen alle in unserer unmittelbaren Umgebung.“ Das Meisterteam konnte zusammengehalten werden – ein einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel.

Die gute Seele im Hintergrund: „Das sind alles Poldis Buam“

Anfang der 90er-Jahre spielte Bad Hall noch in der Landesliga – eine Frau ist seit damals beim Verein: Leopoldine Obermeier. Spricht man mit Funktionären des Klubs, wird schnell klar: Ohne „Poldi“ ginge es bei Bad Hall nicht. Seit Jahren wäscht sie die Trikots sämtlicher Mannschaften, packt an, wenn eine helfende Hand gebraucht wird. „Poldi ist hilfsbereit und kann sehr gut mit den Leuten. Die Spieler stehen auf sie“, sagt Sportchef Jürgen Feichtinger.

Natürlich kennt sie auch die Meisterkicker schon länger: Ihr Mann Günter Obermeier ist Reserve-Coach und Co-Trainer bei der Kampfmannschaft – war früher auch im Nachwuchs als Betreuer aktiv. Einige Aufstiegshelden kennt sie also schon von klein auf. „Das sind alles Poldis Buam“, sagt Vereinsfotograf Martin König.

Namen und Fakten

Gründungsjahr: 1936

Obmann: Bernd Lechner

Obmann-Stellvertreter: Peter

Narbeshuber, Roland Dutzler

Sportchef: Jürgen Feichtinger

Jugendleiter: Günther Bicker

Kassier: Oliver Neumar

Schriftführer: Thomas Narbeshuber

Marketing: Alexander Friedwagner

Medien: Martin König

Trainer: Gerhard Mandl

Kader: Florian Kastler, Daniel- Alexandru Birau, Aleksandar Bobar, Tobias Brunmayr, Marco Fekete, Manuel Fellinger, Patrick Grillitsch, Patrick Humpelsberger, Dominik Kornhuber, Julian König, Lukas Lauda, Alexander Meier, Julian Miedler, Bernard Reichl, Marcel Reitmann, Georg Storz, Marcel und Rene Wolflehner.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema