Das um 5,4 Millionen Euro renovierte Stadttheater feiert Premiere

BAD HALL. 476 Besucher finden im modernen Glaspalast Platz. Zum Auftakt gibt's die Blues Brothers.

Der moderne Innenraum des Theaters. Bild: holnsteiner

"Bei diesem Umbau waren wirklich sehr viele mit ganz viel Herzblut im Einsatz", sagt der Bad Haller Veranstaltungsmanager Hans-Peter Holnsteiner. Morgen wird das um 5,4 Millionen Euro renovierte Stadttheater mit der Premiere der Musicalfestwochen wiedereröffnet. Von Samstag, 13. Oktober, bis Samstag, 17. November, steht "Respect – A Tribute To The Blues Brothers" insgesamt zehn Mal auf dem Programm. Schon jetzt liegt die Auslastung durch den Kartenvorverkauf bei rund 70 Prozent.

Kapazität erhöht

Speziell Reinhard Rauch sei fast rund um die Uhr fürs Theater tätig gewesen und ans Limit gegangen, betont Holnsteiner, aber auch Amtsleiter Franz Postlmayr und Gerald Gattermann, der sich etwa bei der Lichtgestaltung gehörig ins Zeug legte, hätten sich verdient gemacht. Nun präsentiert sich das im Jahr 1884 erstmals eröffnete Stadttheater als moderner Glaspalast.

Baulich hat das Haus in dieser Zeit schon einiges mitgemacht, etwa den Anbau eines Wandelganges in den 1930er-Jahren, den Umbau zum Kino, den Ein- und Wiederausbau einer Drehbühne und zuletzt den massiven Sturmschaden, als ein Großteil des Daches plötzlich auf der Straße lag.

"Im Nachhinein betrachtet war es direkt ein Glück, dass der Sturm das Dach geholt hat, denn dadurch waren wir gezwungen, komplett zu renovieren", sagt Holnsteiner augenzwinkernd. Nun wurde auch wieder die vor zehn Jahren von 460 auf 370 Sitzplätze reduzierte Kapazität wieder angehoben. Künftig finden 476 Zuschauer auf komfortablen Sitzen Platz.

Im Anbau des Foyers Richtung Hauptplatz sind die Garderobe, die Kassen, die Gastronomie und die Sanitärräume untergebracht. Eine moderne Klima- und Lüftungsanlage ermöglicht angenehme Temperaturen. Die geplanten Baukosten konnten letztlich allerdings nicht ganz eingehalten werden: Sie stiegen um rund 20 Prozent auf 5,4 Millionen Euro.

"Respect – A Tribute To The Blues Brothers": Premiere am 13. Oktober um 19.30 Uhr (ausverkauft). Karten für die weiteren Aufführungen bis 17. November gibt es beim Bürgerservicebüro Bad Hall, Tel. 07258/7755-0

Slapstick, Wortwitz und ein Feuerwerk an Blues

Ihr Markenzeichen sind der schwarze Anzug, der schwarze Hut und die schwarze Sonnenbrille. Ihre Mission ist die Rettung eines katholischen Waisenhauses mit Hilfe des Blues. Im "göttlichen Auftrag" trommeln sie daher ihre alte Band zusammen, liefern sich spektakuläre Verfolgungsjagden mit Gesetzeshütern und kennen nur ein Ziel, das ultimative Blues-Konzert – gemeinsam sind sie die Blues Brothers Jake und Elwood.

Susanne Kerbl (Regie), Gottfried Angerer (musikalische Leitung) und Alexander Novikov (Choreographie) servieren dem Publikum mit "Respect – A Tribute To The Blues Brothers" ein actionreiches Musical nach John Landis’ Kultfilm aus den 1980er Jahren.

Neben Slapstick, Wortwitz und Tempo kommen unvergessliche Songs wie "Jailhouse Rock", "Soulman" oder "Gimme Some Lovin" live auf die Bühne.

