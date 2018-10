"Das Service ist wichtig, nicht die Ämter"

SANKT ULRICH. VP-Mandatare Singer und Aspalter fordern Investitionen in die Infrastruktur.

Johann Singer, Regina Aspalter Bild: (VP)

Weitere Investitionen in die ländliche Infrastruktur forderten der VP-Bezirksparteiobmann und Schiedlberger Bürgermeister Johann Singer sowie die Landtagsabgeordnete Regina Aspalter zur Halbzeit der laufenden Legislaturperiode bei einem Medientermin in St. Ulrich. So seien speziell der flächendeckende Ausbau des Breitbandnetzes, Bildungschancen und entsprechende flexible Betreuungsangebote vor Ort wesentlich für die Stärkung der Region.

Im Bezirk Steyr-Land wurden laut Singer in den vergangenen drei Jahren von Bund und Land 6,9 Millionen Euro in den Ausbau von Horten, Krabbelstuben, Kindergärten und Schulen investiert: "Zwei Krabbelstuben und ein Kindergarten wurden neu eröffnet, bei weiteren 19 Projekten gab es Sanierungen oder Erweiterungen." Die Betreuungsquote bei den Drei- bis Fünfjährigen in den Kindergärten ist im Bezirk in den vergangenen zehn Jahren von 78 auf 90 Prozent gestiegen, allerdings, so Aspalter: "Für mich ist klar, dass besonders die Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder ausgebaut werden müssen." Einer der Schwerpunkte in den kommenden Jahren sei auch der Schulbau im Bezirk Steyr-Land. Hier seien bis zum Jahr 2020 zwölf Projekte in Bad Hall, Dietach, Gaflenz, Garsten, Großraming, Losenstein, Maria Neustift, Rohr, Schiedlberg, Sierning, St. Ulrich und Ternberg mit einer Gesamtinvestitionssumme von 21,4 Millionen Euro geplant.

Kooperationen vorantreiben

"Beim Breitbandausbau müssen wir die bestehenden Förderungen konsequent nützen", sagt Singer, nur so würden sich die Menschen in der Region den steigenden Anforderungen stellen können: "Schnelles Internet gehört genauso zur Infrastruktur wie Wasser und Kanal." Singer fordert daher gemeindeübergreifende Kooperationen, um einen flächendeckenden Glasfaser-Ausbau zu ermöglichen. Es sei aber auch die Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich zu forcieren: "Den Bürgern geht es nicht primär um Ämter, sondern um qualitativ hochwertige Leistung."

