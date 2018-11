Cyber-Stalker ließ 55-jährige Frau im Internet sterben und meldete sie ab

STEYR, GARSTEN. "Weißer Ring" klagte für Opfer "Einstweilige Verfügung" ein, erst dann handelte die Justiz.

Rechtsanwältin Birgitta Braunsberger-Lechner: "Meine Mandantin ist noch krank und muss Medikamente nehmen." Bild: (feh)

Als jener Cyber-Stalker, der vor drei Jahren mit gefakten E-Mails die Kandidaten der Neos für die Gemeinderatswahl in Garsten verleumdete und zum Rückzug nötigte, wurde der selbstständige IT-Berater Robert W. (34) verhaftet – die OÖN berichteten. Jetzt ist bekannt geworden, dass eine 55-jährige Frau aus dem Steyrer Stadtteil Münichholz noch ärger unter dem Verfolger gelitten hat. Robert W., der seine Nachbarin im Wohnhof nur flüchtig kannte, hatte sein Opfer willkürlich auserkoren und von der Frau ein gefälschtes Facebook-Profil erstellt, worauf sie vorgeblich Freiern Sexdienste angeboten hätte. Gipfelpunkt der Nachstellungen: Robert W. stellte eine gefälschte Sterbeurkunde der Frau ins Internet und meldete sein Opfer mittels E-Mails von fingierten Hinterbliebenen auch noch bei der Energie AG, Gaswerk und Telekom ab. Bei einer Trauerwebsite veröffentlichte der Stalker einen Partezettel mit einem Foto der angeblich Verstorbenen.

Die Münichholzerin war den Übergriffen des Mannes, die im heurigen Sommer begonnen hatten, über Wochen wehrlos ausgeliefert. Erst über die Außenstelle des Vereines "Weißer Ring" in Steyr bekam sie Hilfe. Der Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern erstattete über die Steyr Rechtsanwältin Birgitta Braunsberger-Lechner Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Dort lag der Akt des als Beschuldigt geführten Robert W. schon seit drei Jahren auf.

Abhilfe verschaffte erst eine "Einstweilige Verfügung", zu der Bezirksrichter Stefan Estl den auf dem Zivilrechtsweg verklagten Stalker verurteilte. Für den Bezirksrichter war die Täterschaft des 34-jährigen IT-Beraters "nicht nur bescheinigt, sondern vielmehr als erwiesen" anzusehen. Wenige Stunden nach der Verhandlung wurde der Richter von einem Anonymus belästigt und aufmerksam gemacht, "die richtige Entscheidung" zu treffen.

Am 16. Oktober tauchten plötzlich E-Mails auf, dass Robert W., der sich mit fingierten Absendern selber als "Gefährder" beschimpfte, einen alten roten Peugeot des zuständigen Staatsanwaltes gekauft hätte und nun mit einer Sprengfalle versehen werde – tatsächlich gab es einen derartigen Autoverkauf auf Ebay. Noch am selben Tag wurde Robert W. von einem Einsatzkommando der Polizei in seiner Wohnung verhaftet.

Fast vier Jahre der Cyber-Stalker auf der Spur

Als ein anonymer Briefeschreiber im Internet die drei Neos-Kandidaten für die Gemeinderatswahl Andreas G., Nina S. und Robert W. völlig aus der Luft gegriffen neonazistischer Umtriebe beschuldigte, sie bis ins Privatleben verfolgte und schließlich zur Aufgabe zwang, war kaum jemand optimistisch, dass der Täter jemals gefasst werden könnte. Letztendlich hat die Staatsanwaltschaft Wels, an die das Verfahren abgetreten wurde, über Robert W., 34-jähriger IT-Berater und einer der drei Neos-Kandidaten von damals, die U-Haft verhängt. Robert W. war vor der Peinigung einer 55-jährigen Steyrerin (Bericht nebenan) als Cyber-Stalker auch im Verein „Makerspace“ im Museum Arbeitswelt aufgefallen. Die Indizien reichten der Staatsanwaltschaft aber nicht, W. verhaften zu lassen. Den Stein ins Rollen brachte eine Verfügung im Zivilrecht über den „Weißen Ring“. IT-Experten geben dabei aber weder Polizei noch Staatsanwaltschaft die Schuld: Der Staat müsse endlich Exekutive und Justiz mit mehr Personal und Sachmitteln zur Bekämpfung der Internet-Kriminalität ausstatten.





Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema