Bügel I. und sein Hofstaat leiden arg an Modesucht

STEYR. Dass man im Kulturzentrum AKKU noch ein drittes und letztes Mal das Jugendtheaterstück "Wir sind Kaiser, wir sind schön" auf die Bühne bringt, hat zwei Gründe.

Kaiserin Klamotte denkt viel nach, allerdings meist erfolglos. Bild:

Erstens: Die 3m-Klasse aus dem BRG Steyr, mit der AKKU-Obmann Kurt Daucher das superwitzige Musical einstudiert hat, setzt die Geschichte rund um den modesüchtigen Kaiser Bügel I. perfekt um. Zweitens: Herbert Prohaska, der in dem Stück eine nicht unwesentliche Rolle spielt, ist nach wie vor als Fußball-Experte aktiv – und dabei nach wie vor auf grammatikalischen Irrwegen unterwegs.

Das Stück handelt – frei nach dem Andersen-Märchen "Des Kaisers neue Kleider – vom Modewahn, an dem Bügel und sein Hofstaat leiden. Die Kaiserin laboriert gar an chronischem Gedächtnisverlust. Lediglich an das, was mit Mode und Kleidung zu tun hat, kann sie sich erinnern. Herbert Prohaska wiederum steuert die Analyse zum Stück bei.

Aufgeführt wird "Wir sind Kaiser, wir sind schön" im Kulturzentrum AKKU, und zwar gleich sechs Mal. Premiere ist am Donnerstag, 11. Oktober. Die weiteren Vorstellungen folgen am 12., 13, 16., 17. und 18. Oktober. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Karten für den Musical-Spaß können unter Tel. 0664/73115620 bestellt werden. Alle Infos gibt es auf www.akku-steyr.com

