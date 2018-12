Budget mit Ablaufdatum

AMSTETTEN. Für FP und VP ist der Haushalt 2019 für Amstetten eine Rechnung ohne den Wirt. SP und Grüne planen erhoffte Landesförderung ein

Musical-Sommer: Der FP sind die Veranstaltungsbetriebe AVB zu kostspielig geworden, sie lehnte Budget ab Bild: (Sengstschmid)

Momentan läuft’s gut in Amstetten, der Wirtschaftsmotor brummt, und ohne großes Wagnis sind im Budget für das nächste Jahr allein 14 Millionen Euro an Kommunalsteuern eingepreist. Dass das kein Dauerzustand sein muss, weiß auch Vizebürgermeister und Finanzreferent Michael Wiesner (SP): "Wenn wir mittelfristig nicht die erhofften Landesförderungen bekommen, dann müssen wir alle Großprojekte wie etwa die Bädersanierung grundsätzlich hinterfragen."

Weil man ansonsten aber guter Dinge sein kann, beschloss die SP mit den Grünen und Gemeinderat Gerhard Haag in der Rathaussitzung am Mittwoch ein Budget für 2019, das den ordentlichen Haushalt mit 74,98 Millionen Euro und den außerordentlichen mit 13,8 Millionen Euro veranschlagt. Damit können zügig Straßen und Kanäle saniert werden und auch besondere Vorhaben wie die Sanierung des Parkdecks beim Bahnhof um 788.000 Euro und der Internetausbau um 250.000 Euro in Angriff genommen werden. Wiesner kann sich freuen, "weil die Stadt auf soliden finanziellen Beinen steht". Nur beim mittelfristigen Finanzplan trübt sich der Blick des Vizebürgermeisters. Nur wenn alles gut läuft, dann bleibe auch nach der Umsetzung von Großprojekten mit einem Finanzbedarf von 77,1 Millionen Euro im Jahr 2023 noch eine freie Finanzspitze von 2,5 Millionen Euro. "Aber wenn wir künftig weniger Förderung dafür bekämen, dass wir überregionale Versorgungseinrichtungen erhalten, müssten wir diese hinterfragen." Geprüft müsste dann werden, ob Amstetten mit Rücklagen oder Krediten beispielsweise das Naturbad überhaupt noch sanieren soll (Finanzbedarf: 21 Millionen Euro).

Genau als Weckruf und Alarmglocke vor einem Schuldenszenario in fünf Jahren will Vizebürgermeister Dieter Funke die Ablehnung des Budgets durch die VP verstanden wissen: "Wir haben für kaum etwas fixe Förderzusagen, mit diesen Unwägbarkeiten gehen wir in die nächsten Jahre." Weil die Stadt noch nicht wisse, wie viele Zuwendungen ihr die öffentliche Hand noch geben werde, könnte man am Ende mit einem Mühlstein an Schulden um den Hals dastehen: "Dann könnte die heutige Verschuldung von 39 Millionen auf 77 Millionen gestiegen sein", nennt Funke einen Wert, der auch für Wiesner "inakzeptabel" wäre.

Die FP stieß sich unterdessen hauptsächlich an einem Einzelposten: "Der Finanzbedarf der Amstettner Veranstaltungsbetriebe AVB ist von 2,7 Millionen auf 3,6 Millionen explodiert. Schon alleine deshalb können wir nicht zustimmen", sagte FP-Stadträtin Brigitte Kashofer.

Im Grundsatz "von einem sehr guten Budget" sprach Dominic Hörlezeder, Stadtrat der Grünen, endlich würde Geld für Öko-Projekte in die Hand genommen: Mit Fahrgastbefragungen und einer Werbekampagne soll der Citybus Frequenz steigern und ab dem Frühjahr werden versperrbare Boxen aufgestellt, in denen Reisende ihre Fahrräder verwahren können.

