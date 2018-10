Brutale Attacke in der Enge: Polizei analysiert Videobilder

Nach der brutalen Attacke in der Nacht auf Sonntag in der Steyrer Altstadt ist die Exekutive weiter auf der Suche nach den drei Tätern. Wie berichtet, wurden zwei Brüder einer Gruppe von Sportlern in der Enge mit Faustschlägen und Fußtritten gegen den Kopf niedergeschlagen. Eines der Opfer war kurzfristig sogar bewusstlos, im Steyrer Spital wurden zudem ein Nasenbeinbruch und ein abgebrochener Zahn diagnostiziert.

Aktuell werden von der Polizei Opfer und Täter vernommen, zudem werden – teils private – Videobilder ausgewertet, auf denen die Verdächtigen zumindest schemenhaft zu erkennen sind. Wertvolle Hinweise erhielten die Ermittler auch vom Sohn eines höherrangigen Polizeibeamten aus dem oberösterreichischen Zentralraum, der zur attackierten Sportlergruppe gehörte.

"Hätten wir in der Enge ebenso eine Videoüberwachung wie in der Pfarrgasse, dann würden wir uns bei den Ermittlungen sicher leichter tun", sagt der stellvertretende Steyrer Polizeichef Peter Eitzenberger. Bei der zweiten Steyrer Sicherheitskonferenz, die Mitte Oktober wieder mit Vertretern von Politik und Blaulichtorganisationen stattfinden wird, werde dies aber sicher ein Thema sein. In der Pfarrgasse hat sich die Situation seit Aktivierung der Videoüberwachung und der Schließung eines "Problem-Lokals" deutlich entspannt. Eitzenberger: "Wir haben seither einige, teils auch schwere Straftaten klären können."

