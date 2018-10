Bischof im Stress: 74 Termine in acht Tagen im Dekanat Steyr

STEYR. Keine Kontrolle, sondern Einblick: Die Gläubigen in den 19 Steyrer Pfarrgemeinden haben viele Chancen auf persönlichen Kontakt mit dem Bischof und um ihm ihr Leben zu zeigen.

Bischof Manfred Scheuer (Bild) stattet gemeinsam mit Generalvikar Severin Lederhilger und Bischofsvikar Wilhelm Vieböck den 19 Pfarrgemeinden des Dekanats Steyr einen Besuch ab. Bild: Volker Weihbold

Vor rund einem Jahr, im November 2017, hatte Bischof Manfred Scheuer den neun Pfarren des Dekanats Weyer – Gaflenz, Großraming, Kleinreifling, Laussa, Losenstein, Maria Neustift, Reichraming, Ternberg und Weyer – bereits einen Besuch abgestattet. Weyer war damit im vergangenen Herbst gemeinsam mit Schärding eines von zwei Dekanaten, die diese neue, einen intensiveren Schritt auf die Gläubigen zumachende Form der Visitation des Bischofs erstmals fühlen durften.

Ab kommendem Sonntag ist Steyr als sechstes Dekanat seit Scheuers Amtseinführung am 17. Jänner 2016 an der Reihe. Gemeinsam mit Generalvikar Severin Lederhilger und Bischofsvikar Wilhelm Vieböck wird der Bischof acht Tage lang durch die 19 Pfarrgemeinden des drittgrößten Dekanats der Diözese Linz touren.

Das Dekanatsteam hat für das Trio ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Scheuer, Lederhilger und Vieböck werden von 14. bis 21. Oktober teils gemeinsam, teils einzeln gleich 74 verschiedene Termine im Bereich der 19 Pfarren – Stadtpfarre Steyr, St. Michael, St. Anna, Tabor, Resthof, Ennsleite, Münichholz, Christkindl, St. Ulrich, Kleinraming, Gleink, Dietach, Maria Laah, Wolfern, Schiedlberg, Sierning, Sierninghofen-Neuzeug, Aschach und Garsten – wahrnehmen. Die Visitatoren reichen den Gläubigen dabei die Hand und bieten zahlreiche Gelegenheiten, mit ihnen direkt in Kontakt zu treten.

"Wir möchten einen Einblick in die Fülle der kirchlichen Arbeit im Dekanat gewinnen", sagt Bischof Scheuer, "wir werden insbesondere die personelle Situation der Pfarren hier im Dekanat und mögliche Zukunftsperspektiven in den Blick nehmen." Dies betreffe hauptamtlich Angestellte ebenso wie ehrenamtlich Engagierte.

Priestermangel ist Thema

Wobei längst auch das Dekanat Steyr vom Priestermangel erfasst ist. In den 19 Pfarrgemeinden verrichten nur noch acht Priester ihren Dienst, zudem sind sechs Pfarrassistenten tätig. Vielerorts engagieren sich ehrenamtliche Wortgottesdienstleiter, dennoch braucht es auch künftig theologisch und psychologisch ausgebildete Seelsorger. Selbst die Dekanatsleitung ruht seit dem Jahr 2014 nicht mehr auf den Schultern nur eines Priesters, sondern ist auf ein Quartett aufgeteilt: Pater Adam Racynski hat die Aufgaben im Team gemeinsam mit den Pfarrassistenten Angelika Paulitsch, Stefan Grandy und Klaus-Peter Grassegger übernommen.

"Wir erwarten uns vom Besuch des Bischofs eine Stärkung", sagt Grandy, "es ist aber auch eine Zeit, um innezuhalten und zu reflektieren, wie es weitergeht. Die Visitation wird sicher nicht alle Probleme lösen können, aber einmal genau hinzuschauen, was alles gelingt und wo es Probleme gibt", sei ein guter Schritt in die Zukunft.

Die Entfremdung vieler Menschen vom christlichen Glauben werde weiter zunehmen. Daher sollen Schwierigkeiten und Enttäuschungen zur Sprache kommen. Man wolle aber ebenso zeigen, dass hier gute Leute am Werk sind, dass es im Dekanat eine Vielfalt an Engagement gibt, sagt Karl Ramsmaier, Religionslehrer und Vorsitzender des Mauthausen Komitees Steyr: "Der Bischof wird Verkäuferinnen im Tabor-Einkaufszentrum treffen, um sich von deren Sorgen so kurz vor der Schließung ein Bild zu machen. Die Visitatoren werden aber ebenso den Einsatz für Flüchtlinge in den Pfarren erleben, jenen in der Jungschar und bei den Ministranten, die Probleme in der Justizanstalt Garsten oder die Sorgen in den Alten- und Pflegeheimen."

Heimkehr für den Bischof

Für Bischof Scheuer und Bischofsvikar Vieböck ist dieser Besuch in gewisser Weise auch eine Heimkehr. Scheuer war von 1980 bis 1983 in der Pfarre Tabor als Kaplan tätig. Die Frage, wie Menschen erfahren können, dass "ihr Leben kostbar und wertvoll ist", beschäftigte ihn darüber hinaus. Vieböck war von 1988 bis 1992 Pfarrer in Sierninghofen-Neuzeug.

Dekanatsvisitation

Bischof Manfred Scheuer, Generalvikar Severin Lederhilger und Bischofsvikar Wilhelm Vieböck auf Tour im Dekanat Steyr: Eine Auswahl der wichtigsten Termine

Sonntag, 14. Oktober: Eröffnungsgottesdienste in der Pfarrkirche Maria Laah (8.15 Uhr; Lederhilger), in der Stadtpfarrkirche Steyr (9.30; Scheuer), in der Pfarrkirche Wolfern (9.30; Lederhilger) und in der Pfarrkirche Steyr-Resthof (9.30; Vieböck). Meditativer Gottesdienst in der Pfarrkirche Steyr-Ennsleite und Begegnung (19; Scheuer) Jugendmesse in der Pfarrkirche Steyr-Hl. Familie (Tabor) mit anschließendem Dekanatsjugendtreffen (19; Lederhilger)

Montag, 15. Oktober: Vortrag im Dominikanerhaus zum Thema "Kommt der neue Kalte Krieg?" und Begegnung mit dem Generalvikar (19.30; Lederhilger)

Dienstag, 16. Oktober: Podiumsdiskussion zum Thema "Kirche weit denken" im Museum Arbeitswelt in Steyr (19) mit Bischof Scheuer, Generalvikar Lederhilger, Bischofsvikar Vieböck, Brigitte Gruber-Aichberger (Direktorin Pastorale Berufe), Wolfgang Froschauer (Vorsitzender Pastoralrat) und Katharina Brandstetter (Projektassistentin Zukunftsweg der Katholischen Kirche in Oberösterreich). Moderation: Christine Haiden (Chefredakteurin von "Welt der Frauen")

Mittwoch, 17. Oktober: Film "Ich, Daniel Blake" im City Kino Steyr (16; Lederhilger) "Tag der Armut" im Dominikanerhaus Steyr (19.30; Vieböck): Podiumsdiskussion zum "Int. Tag zur Beseitigung von Armut" mit Caritas-OÖ-Direktor Franz Kehrer, Bezirkshauptfrau Cornelia Altreiter-Windsteiger, Alois Pölzl (Armutskonferenz) und Stadtrat Michael Schodermayr. Moderation: Christine Haiden

Donnerstag, 18. Oktober: Straßenaktion "Kirche in der City" auf dem Stadtplatz (9; Vieböck) Auszeit im Jugendzentrum Gewölbe in Steyr (16; Lederhilger) Treffen mit den Ministranten in der Pfarrkirche St. Ulrich mit Gebet und Segen (18.30; Scheuer)

Freitag, 19. Oktober: Flüchtlingscafe im Kleinen Pfarrsaal in Garsten (15; Vieböck) Anbetung und Gottesdienst in der Pfarrkirche Dietach (18; Scheuer) Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkirche Christkindl (18; Lederhilger)

Samstag, 20. Oktober: Möglichkeit zu Einzelgesprächen mit einem der Pfarrvisitatoren in den Pfarren Resthof, Ennsleite und Sierning (14.30 bis 17 Uhr) Segnung des neuen Altars in der Filialkirche Mühlbach (18; Scheuer)

Sonntag, 21. Oktober: Abschlussgottesdienste in der Pfarrkirche Steyr-Gleink (9; Scheuer), in der Pfarrkirche Sierninghofen-Neuzeug (9; Lederhilger), in der Pfarrkirche Steyr-Münichholz (9.15; Vieböck) und in der Pfarrkirche Garsten (10; mit Bischofsvikar Maximilian Mittendorfer).

