Beim Silber-Jubiläum könnte erstmals ein Lokalmatador den Morl gewinnen

GARSTEN. Mühlbacher Ortsrundenlauf: Ortsmeister Markus Schreiner will heuer um den Gesamtsieg mitmischen. Aber auch Vorjahrssieger Martin Pötz und Alex Demse sind am Start.

Im Vorjahr lief Martin Pötz, Lac Amateure Steyr, ein einsames Rennen – und siegte überlegen. Bild: Daucher

Der Mühlbacher Ortsrundenlauf wird heuer, zum 25-Jahr-Jubiläum, ganz besonders spannend. Darauf deuten jedenfalls alle Vorzeichen hin. Martin Pötz (Lac Amateure Steyr), der den spektakulären Berg- und Tallauf in den beiden Vorjahren entschieden hat, bekommt es diesmal – am Samstag, 11. August – mit seinem Vereinskollegen Alex Demse zu tun. "In der Ebene ist der Alex auf alle Fälle schneller", so Pötz. Im coupierten Mühlbacher Gelände rechnet er sich aber sehr wohl Chancen gegen ihn aus. "So heiß wie heute braucht es aber nicht sein", so der 26-Jährige.

Lauffieber hält weiter an

In Mühlbach selbst hat man noch einen anderen Athleten auf der Rechnung, der seit kurzem ebenfalls den Dress des Lac Amateure trägt. Markus Schreiner, der regierende Mühlbacher Ortsmeiter, sollte ebenfalls ganz vorne mitmischen können. Insgeheim spekuliert man sogar mit dem ersten Sieg eines Mühlbachers beim sogenannten Morl. "Ich habe den Markus mehrfach schon trainieren gesehen in den letzten Tagen", sagt Herbert Schörkhuber vom Organisations-Team. Er sehe wirklich schnell aus. Im Damenrennen war voriges Jahr Duathletin Julia Ecker eine Klasse für sich.

Der Mühlbacher Ortsrundenlauf, liebevoll Morl genannt, gilt als einer der klassischen Laufbewerbe in der Region. Die zahlreichen Anstiege und Bergab-Passagen machen ihn zu einem ganz besonderen Erlebnis für Teilnehmer und Zuschauer. Der Morl war vor 25 Jahren ins Leben gerufen worden, nachdem sich gleich zahlreiche Mühlbacher mit dem "Lauffieber" angesteckt hatten. Schörkhuber: "Zuerst war eine Gruppe beim 24-Stunden-Lauf in Wörschach mit dabei. Dann ist es hier bei uns so richtig losgegangen."

Der Jubiläums-Morl wird um 17 Uhr gestartet. Neben den Herren- und Damenrennen, die sich über neun bzw. 5,4 Kilometer erstrecken, steht – als Bewerb im Bewerb – auch ein Staffellauf auf dem Programm. Die Nachwuchsbewerbe gehen auf verkürzten Distanzen ab 15 Uhr in Szene.

Zahlen, Daten, Fakten

Der Mühlbacher Ortsrundenlauf 2018 findet am Samstag, 11. August, statt. Die Kinderbewerbe werden ab 15 Uhr gestartet. Der Hauptlauf inklusive Staffelrennen folgt um 17 Uhr.

Im Hauptlauf legen die Männer fünf Runden à la 1800 Meter zurück, die Frauen drei Runden. Im Staffelbewerb läuft jeder Läufer eines Dreier-Teams je eine Runde.

Alle Infos gibt es im Internet auf www.sv-muehlbach.at. Hier sind bis Donnerstag auch noch Anmeldungen zu tätigen.

