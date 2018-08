Bei der Hitze zog gestern jemand in Steyr Anorak an

STEYR. Ganz Steyr stöhnte gestern unter der Hitzewelle. Ganz Steyr? Nein, ein paar Unbeugsame leisteten der Sommerschwüle Widerstand.

BMW-Kältelabor: -40,0 ° Bild: BMW Group Werk Steyr

Eine klassische Art der Abkühlung kennt jeder Einheimische: Den Sprung ins kalte Wasser. "Die Steyr wird aus einer sehr hoch liegenden Quelle im Gebirge gespeist, daher ist ihr Wasser auch viel kälter als jenes anderer Flüsse", sagt Markus Haider vom hydografischen Dienst des Landes Oberösterreich. Bei der amtlichen Messstelle im Oberlauf der Oberhimmler Au zeigte das Thermometer 15,1 Grad Celsius Tageserwärmung der Steyr an. Der Kälteschub macht den Jugendlichen, die von der Holzbrücke ins tiefgrüne Wasser springen, nichts aus: "Wenn du einmal abgekühlt bist, dann macht es nichts aus, und du fühlst dich nachher richtig frisch."

Nicht jeder hat aber Freizeit zum Badespaß, bleibt als weitere öffentlich zugängliche Abkühlung eine Fahrt mit den Stadtbussen. Alle in Betrieb gestellten Fahrzeuge sind voll klimatisiert, das Gebläse schafft eine Abkühlung zwischen 23 und 24 Grad. "Mehr geht nicht", sagt der Geschäftsführer der städtischen Busse Kurt Buchner, "bei den Haltestellen müssen natürlich die Türen geöffnet werden und dann strömt natürlich wieder Heißluft ein."

Nicht nur eine göttliche Stille, sondern auch Kühle, die den hitzegeplagten Menschen bei einer Rast verschnaufen lässt, hat an so einem heißen Sommertag die Stadtpfarrkirche zu bieten. "Die Faustregel besagt, dass es in unserem Gotteshaus zehn Grad kühler als in der Hitze draußen ist", sagt Pfarrgemeinderat Reinhard Waldhauser. Der Elektrikermeister hat recht: Das Thermometer zeigt im Hauptschiff des Steyrer Münsters angenehme 27,3 Grad Celsius an. Wer es noch kühler haben will, steigt in die Krypta hinab. Die Geheimtür dorthin, hinter der Sünderbank in einem der Beichtstühle versteckt, war gestern aber versperrt.

"Zwischen 10 und 12 Grad Celsius", schätzt Eduard Knoll vom Verein für Höhlenkunde Sierning die Temperatur im Windloch auf dem Steyrer Hausberg, dem Damberg. Die 92 Meter tiefe Höhle, um die sich manch grausige Geschichte rankt, ist aber nur wenige Meter frei begehbar. Und wer sich dort abkühlen will, muss teils in praller Sonne einen Wanderweg hochsteigen.

Bequemer ist die Abkühlung im Vergleich dazu schon im Steyrer Interspar. Beim Umbau des Supermarktes sind die Handwerker mit der Klimaanlage schon fertig, die alle Stückl spielt. 22,7 Grad Celsius Raumtemperatur sind für Kassiererin Brigitte Wastl eine Wohlfühlzone: "Vor einem Jahr, vor Beginn des Umbaus schwitzten wir hier bei 31 Grad." Noch mehr Abkühlung gibt’s bei den Regalen mit Milchprodukten und Frischeiern und den Tiefkühlboxen.

Der Kältepol war auch gestern in Steyr das Testlabor für die Dieselmotoren im BMW-Werk. Erst im April waren 30 modernste Prüfstände und darunter die Kältekammer eröffnet. "Unsere Mitarbeiter müssen sich da warm anziehen", schmunzelt Pressesprecherin Daniela Wurmböck. Motoren werden dort Belastungen zwischen minus 40 und plus 50 Grad ausgesetzt.

