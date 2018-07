Behamberger Jung-Florianis holten wieder den Landessieg

BEHAMBERG. Mehr als 5600 Teilnehmer beim 46. Landestreffen Niederösterreich.

Jakob Weixlbaumer, Florian Rettensteiner, Christine Ratzberger, Jakob Holzer, Alexander Ratzberger Bild: (Putz)

Beim Landestreffen in St. Aegyd am Neuwalde konnte sich die "9er-Jugendgruppe" aus Behamberg-Wachtberg durchsetzen. Gemeinsam holte die Feuerwehrjugend den Gesamtsieg in Niederösterreich.

15 Jung-Florianis und 3 Betreuer aus Behamberg und Wachtberg waren unter den insgesamt 5600 Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Erwartungen waren nach einem erfolgreichen Bezirksbewerb hoch. "Wenn die Gruppe die Leistungen wiederholen kann und fehlerfreie Bewerbe schafft, sind Spitzenplätze möglich", sagte Jugendbetreuer und Oberfeuerwehrmann Florian Rettensteiner vor dem Bewerb. Zuerst fand der Wettbewerb der Zehn- bis Zwölfjährigen statt. Dabei konnte Fabian Schlöglhofer bei einem idealen Lauf ohne Fehlerpunkte sein Können unter Beweis stellen.

Tags darauf war die "9er-Jugendgruppe" an der Reihe. Diese konnte nach einer fehlerlosen Angriffs- sowie Staffellaufzeit die Hoffnungen auf einen Spitzenplatz erhöhen. Ebenso wurde am Samstag Nervenstärke bewiesen. Wieder wurden beide Durchgänge ohne Fehlerpunkte absolviert.

Am Sonntag bei der Siegerehrung erreichte die Gruppe in Bronze den dritten und in Silber den zweiten Rang. Aufgrund dieser Erfolge gelang es dem Team, den Landes-Gesamtsieg für sich zu beanspruchen. Nach diesem Erfolg wurden die Jung-Florianis von Bürgermeister, Vizebürgermeister, der Musikkapelle und natürlich den stolzen Eltern daheim in Empfang genommen. Nach der Sommerpause startet im September die neue Saison.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema